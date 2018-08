CAC 40 : termine dans le rouge, juste au-dessus des 5.400 pts

14/08/2018 | 18:29

C'est une bien maigre consolation dans cette journée qui signe une troisième séance consécutive de repli : le CAC 40 est parvenu à préserver le seuil symbolique des 5.400 points.



L'indice phare de la place de marché parisienne termine ainsi avec un -0,16%, à 5.403,41 points, dans un volume d'échange forcément limité par la combinaison 'veille de 15 août + période estivale + faible nombre d'actualités des entreprises'.



De fait, si les difficultés économiques de la Turquie sont loin d'être oubliées, surtout après leurs conséquences des derniers jours sur les marchés, les investisseurs disposaient aujourd'hui de plusieurs données macroéconomiques d'importance à analyser.



Ainsi, en moyenne sur le deuxième trimestre 2018, le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 9,1% de la population active en France (hors Mayotte), après 9,2% au premier trimestre, selon les données publiées par l'Insee.



En France métropolitaine, le nombre de chômeurs baisse par ailleurs de 48.000, à 2,5 millions de personnes, et le taux de chômage diminue ainsi de 0,2 point à 8,7%. Dans le même temps le taux d'emploi augmente de 0,1 point à 65,8% et le taux d'activité est stable à 72,2%.



En juillet 2018 en France, l'indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,1% sur un mois, après une stabilité en juin. Corrigés des variations saisonnières toutefois, les prix à la consommation accélèrent à +0,3% après une stabilité en juin.



Notons aussi que le PIB a augmenté de 0,4% dans la zone euro ainsi que dans l'UE au deuxième trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide d'Eurostat, qui avait fait part d'une estimation rapide préliminaire de 0,3% pour la zone euro. Au cours du premier trimestre 2018, le PIB avait crû également de 0,4% tant dans la zone euro que dans l'ensemble de l'Union européenne.



Dévoilé en fin de matinée, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment économique des investisseurs allemands, augmente pour sa part de 11 points pour s'établir à -13,7 au titre du mois en cours, contre un consensus à -20,1. Malgré cette hausse, cet indice reste inférieur à sa moyenne de long terme, qui s'établit à +23 points.



Enfin, après une baisse de 0,1% en juin, les prix à l'importation aux États-Unis ont stagné le mois dernier selon le Département du Travail, alors que le consensus attendait une très légère hausse de 0,1%.



Sur le marché des changes, l'euro recule en fin de journée de 0,6%, à 1,1338 dollar. Le Brent est stable (-0,03%), à 72,81 dollars.



Du côté des valeurs, le groupe Orange a annoncé ce matin avoir réalisé l'acquisition de 100% de Basefarm Holding, à travers son entité Orange Business Services, à la suite de l'approbation de l'opération par l'autorité de la concurrence concernée. Le titre termine la journée sur une note de stabilité (-0,04%).



Vinci Energies, à travers sa filiale suédoise de travaux électriques et d'ingénierie Eitech, a annoncé la signature d'un contrat avec NCC Sverige portant sur la prise en charge de toutes les installations techniques du projet partiel E02 de la gare centrale de Göteborg. Le titre Vinci n'en a presque pas profité : +0,07%.



Sur le podium du CAC, on retrouve à la clôture Hermès (+1,2%), LVMH (+0,9%) et L'Oréal (+0,9%).





