CAC 40 : termine en nette baisse cette séance écourtée

24/12/2018 | 14:32

Le CAC 40 termine nettement dans le rouge ce lundi, au terme d'une séance écourtée : la place de marché a en effet fermé ses portes à 14 heures, trêve de Noël oblige, soit juste avant les premiers échanges à New York - qui connaîtra également une clôture anticipée.



Ainsi, le CAC 40 recule de -1,4%, revenant sous les 4.630 points. L'évolution sur 5 jours n'est pas des plus rassurantes : -3,6%. Et dire qu'au début du mois de décembre, on guettait encore les premiers signes du traditionnel rallye de Noël !



'Avec la période des fêtes de fin d'année, le nombre de catalyseurs s'annonce limité', prévenaient les équipes de Danske Bank.



'Il ne faut pas attendre beaucoup de nouveaux développements sur le front du Brexit ou de la guerre commerciale sino-américaine d'ici à la fin de l'année', indique la banque danoise.



De fait, le volume des échanges était plus que limité ce jour. Rappelons que la Bourse de Paris ne rouvrira ses portes que jeudi 27 décembre.



Pas de statistique à se mettre sous la dent ce jour, pas plus que demain ou mercredi : il faudra attendre jeudi avec les ventes de logements neufs, les inscriptions aux allocation chômage et les stocks de pétrole, le tout aux Etats-Unis, pour connaître de nouvelles données. Vendredi, les marchés prendront notamment connaissance de la confiance des consommateurs du Michigan.



En attendant, du côté des changes, l'euro est stable, à 1,1408 dollar. Le Brent avance un peu (+0,4%), à 53,30 dollars.



Peu de volume d'échanges, pas de stats donc, et... peu d'actualités des entreprises, forcément. On notera tout de même que DBV Technologies aligne une deuxième séance consécutive de hausse (+10% après +14%), après une journée de jeudi clôturée avec un -69,8% dans l'escarcelle.



Après la levée des conditions suspensives, Vinci Airports annonce devenir officiellement concessionnaire de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade pour 25 ans, et responsable du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la rénovation.



Gaussin Manugistique annonce la signature d'un contrat avec Bluebus, filiale de Bolloré, pour la conversion de son bus électrique de six mètres, en bus autonome destiné au transport de passagers, contrat qui ne génèrera pas de chiffre d'affaire en 2019.





