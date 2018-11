CAC 40 : toujours ce climat de malaise général

26/11/2018 | 08:30

La Bourse de Paris devrait débuter la séance sur une note de fermeté lundi matin, un redressement qui s'annonce toutefois limité au vu du climat de malaise généralisé sur les marchés.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 25 points à 4957 points, signe avant-coureur d'une ouverture en territoire positif.



Vendredi, le marché parisien avait réussi à grignoter 0,2% vers 4947 points, à l'issue d'une séance irrégulière, marquée par un nouvel épisode de lourdeur dans l'après-midi.



Si le CAC parvient encore à préserver le support court terme des 4900 points, son repli se monte à quelque 1,5% sur l'ensemble de la semaine écoulée.



Ce recul ne semble toutefois pas cher payé comparé à Wall Street, où le Dow Jones a décroché de 4% la semaine passée tandis que le Nasdaq a subi son plus lourd repli hebdomadaire depuis le mois de mars, avec 4,4% de pertes.



L'incapacité des indices à rebondir - au-delà de quelques rachats techniques en début de séance - commence à poser question, avec des opérateurs qui ne manifestent plus aucun signe d'optimisme ou presque.



'Il est vrai que les questions politiques (Brexit, discussions commerciales USA-Chine, Italie) ont eu tendance à l'emporter sur les indicateurs économiques ces dernier temps', reconnaît un intervenant.



Si les marchés boursiers pourraient profiter aujourd'hui d'une certaine stabilisation des cours du brut (autour de 51 dollar le baril pour le PMI), aucun indicateur d'inversion de tendance ne semble près de matérialiser à court terme.



'Un retour vers les 4950/4975 points serait un premier succès pour l'indice CAC 40, un mouvement permettant simplement d'entretenir la flamme, faute de mieux pour l'instant', promettent toutefois les chartistes de Kiplink.



