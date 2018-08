CAC 40 : toujours en mode prudent avec la Turquie

14/08/2018 | 08:25

Après son repli contenu de la veille, la Bourse de Paris est encore attendue en mode prudent mardi matin, à l'aube d'une séance qui sera animée par plusieurs indicateurs, notamment une nouvelle estimation de la croissance en zone euro au deuxième trimestre.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - affiche malgré tout un gain de 18 points à 5430 points, annonçant une ouverture en très légère hausse.



En dehors des chiffres du PIB en zone euro, les investisseurs prendront également connaissance de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands ainsi que des prix à l'importation aux Etats-Unis.



Ces données macroéconomiques seront particulièrement surveillées par des investisseurs de plus en plus inquiets du risque d'une crise persistante en Turquie, et qui chercheront à se rassurer.



Hier soir, Wall Street a aligné une quatrième séance consécutive de baisse malgré les mesures dévoilées par Ankara afin d'endiguer la dégringolade de la livre et de stabiliser l'économie du pays.



'Les propos du président Erdogan sont ciblés sur la population turque et pas du tout vers les investisseurs', regrette malgré tout Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum.



'Il préfère asseoir et renforcer son autorité. Aucun message fort n'est adressé aux investisseurs', ajoute-t-il. 'C'est pour cela que la crise peut durer', avertit l'analyste.



La monnaie turque - qui a amorcé une spectaculaire dégringolade ces derniers jours - cotait 6,85 face au dollar ce matin contre 5,15 il y a encore une semaine.



Le baril de pétrole brut léger américain reprend quant à lui timidement 0,3% à 67,4 dollars.



Pour les analystes techniques, le marché parisien va devoir lutter pour ne pas totalement anéantir le semblant de tendance haussière qui semblait s'initier depuis le début du mois.



'Raccrocher le niveau des 5420 points sera le premier objectif de court terme, pour espérer un rebond marqué,' indiquent les chartistes de Kiplink Finance.



En cas d'une poursuite baissière, le support des 5375 points sera à privilégier, ajoutent-ils, soulignant qu'en cas de cassure franche de ce seuil entraînerait probablement de nouveaux dégagements.



