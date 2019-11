CAC 40 : toujours l'optimisme avant les indicateurs US

27/11/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse mercredi matin dans l'attente d'une salve d'indicateurs économiques aux Etats-Unis susceptibles d'avoir une influence sur les prochaines décisions de politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 16,5 points à 5950 points, annonçant un biais plutôt favorable à l'ouverture.



Veille de Thanksgiving oblige, cette séance de milieu de semaine sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs de premier plan, dont la deuxième estimation du PIB américain de 3ème trimestre, les commandes de biens durables et les dépenses des ménages.



Ces statistiques devraient venir alimenter le débat sur la baisse des taux de la Réserve fédérale, sachant qu'après trois baisses de taux, la Fed ne semble plus avoir l'intention d'ajuster sa politique monétaire.



Les investisseurs resteront par ailleurs attentifs aux développements des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui reviennent sur le devant de la scène depuis quelques jours.



'Les négociations s'éternisent, mais nous pensons qu'un accord sera conclu d'ici au 15 décembre, date à laquelle Trump est censé appliquer la majoration des droits de douane sur la Chine', assure Danske Bank.



'Nous pensons que le président américain préférera éviter de prendre une telle décision, qui nuirait davantage à l'économie américaine que les hausses précédentes', estime la banque danoise.



Le sentiment de marché est, en tout cas, resté positif en Asie cette nuit, avec notamment un gain de près de 0,3% pour l'indice Nikkei de Tokyo.



A Paris, un dépassement 'franc et rapide' de la résistance des 5930 points apporterait suffisamment d'élan pour tester par inertie le point cible des 6000 points, font valoir les analystes de Kiplink Finance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.