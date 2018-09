CAC 40 : toujours proche des 5.500 pts, +2,6% sur la semaine

21/09/2018 | 16:29

Le CAC 40 (+0,7% à 5.489) a culminé à 5.499 ce matin (autant dire 5.500): cela nous fait +2,6% sur la semaine.



Le CAC40 aligne 4 séances de hausse d'affilée et 9 sur 11 depuis le 6 septembre... quelle meilleure façon de célébrer la séance des '4 sorcières' qui marque la fin du 3ème trimestre ?



L'Euro-Stoxx50 (+0,5% à 3.420) aligne 10 séances de consécutive, du jamais vu depuis... 1997.



Les actions européennes reprennent leur ascension dans le sillage des nouveaux records inscrits la veille à Wall Street, alors que le contexte commercial mondial - toujours tendu - ne semble pas trop pénaliser les marchés d'actions.



La Bourse de New York devrait vivre une ouverture sans grand changement vendredi, les investisseurs souhaitant visiblement reprendre leur souffle après les records historiques inscrits la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains reprenaient entre 0,1% et 0,2%, signe avant-coureur d'une modeste progression à l'ouverture, qui se confirme dans les premiers échanges.



Jeudi soir, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en nette hausse, et sur des plus hauts historiques, soutenus tout particulièrement par la vigueur de leurs composantes technologiques telles Microsoft.



Du côté des statistiques, au deuxième trimestre 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume progresse au même rythme qu'au premier trimestre de +0,2%, selon l'Insee qui confirme donc en données détaillées son estimation précédente.



Les dépenses de consommation des ménages fléchissent légèrement (−0,1%), tandis que la formation brute de capital fixe se redresse nettement (+0,8%).



Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue autant à la croissance pour +0,2 point. Les importations rebondissent (+1%), ainsi que, dans une moindre mesure, les exportations (+0,2%). Au total, le solde extérieur contribue négativement à la croissance du PIB pour −0,3 point, à l'inverse des variations de stocks (+0,2 point).



Par ailleurs, se repliant de 54,9 en août à 53,6 ce mois-ci, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France reflète une forte hausse de l'activité du secteur privé français, mais à son plus faible rythme depuis 21 mois. L'activité augmente dans les services en septembre, le taux d'expansion affichant son plus faible niveau depuis mai mais restant toutefois élevé.



Enfin, dans la zone euro, selon l'estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite se replie de 54,5 en août à 54,2 en septembre, retrouvant ainsi son plus faible niveau depuis novembre 2016 après celui de mai dernier. Les données PMI mettent donc en évidence la deuxième plus faible croissance de l'activité globale de la zone depuis la fin de l'année 2016, ralentissement qui résulte d'un affaiblissement des performances de l'industrie manufacturière.



Du côté des changes, l'euro marque un peu le pas au lendemain du test des 1,18/$, il s'effrite de -0,1% à 1,1763 dollar. Le Brent avance plus franchement : +1,2%, à 79,62 dollars.



Enfin, s'agissant des valeurs, le luxe revient aux avant-postes avec LVMH +2,4% et Hermès +2,1%.



Gaumont annonce être entré en négociations exclusives avec EuropaCorp (+4,1%). Cette négociation porte sur la reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution portant sur l'essentiel du catalogue Roissy Films.



Nouveau venu dans la gestion d'actifs parisienne, Tikehau Capital a terminé un premier semestre 2018 sur des pertes en raison de sa branche d'investissement. Cela étant, son encours devrait passer de 13 milliards d'euros fin 2017 à 16,5 milliards fin 2018. Mieux : en y ajoutant Sofidy, dont l'acquisition a été annoncée hier, ce chiffre dépasserait les 21 milliards. Alors que la direction visait jusqu'alors 20 milliards à horizon 2020. Le titre est logiquement bien orienté : +3,9%.



Dans une note publiée ce matin, le bureau d'études UBS confirme son conseil d'achat sur l'action Total, en vue de la réunion stratégique de la semaine prochaine. L'objectif de cours à 12 mois demeure fixé à 62,5 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de l'ordre de 14%.



