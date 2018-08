CAC 40 : toute petite baisse en ouverture d'une semaine calme

06/08/2018 | 11:25

Ce lundi matin, la Bourse de Paris s'affiche en très légère baisse, reculant de -0,1% peu après 11 heures, à 5 473 points, en ouverture d'une semaine qui devrait être assez calme sur les marchés.



Vendredi, le marché parisien avait terminé de façon plutôt encourageante, signant une hausse de +0,3% à 5479 points après une brève incursion en territoire négatif. Son rebond de fin de séance s'était néanmoins avéré insuffisant pour accrocher les 5500 et la performance hebdomadaire ressort à -0,6%.



Le gros de la saison des résultats étant passé, le marché parisien pourrait manquer de relais haussiers, d'autant que peu de statistiques sont attendues dans les prochains jours.



La donnée chiffrée la plus attendue, les prix à la consommation aux États-Unis, ne sera pas dévoilée avant vendredi. En attendant, les investisseurs pourront néanmoins consulter la balance commerciale en France et en Allemagne (demain), les stocks de pétrole aux États-Unis (mercredi), ou encore les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage hebdomadaires américaines (jeudi).



Sur le marché des changes, l'euro recule ce lundi matin : -0,2%. Il s'échange contre 1,1556 dollar. Le Brent, lui, prend la direction opposée. Avec +0,2%, il s'affiche à 73,62 dollars.



Du côté des valeurs, Carrefour et Tesco indiquent la conclusion formelle de leur partenariat stratégique de long terme. Les deux géants de la distribution s'attendent à ce que leur collaboration soit opérationnelle en octobre prochain.



Comme indiqué précédemment, cet accord couvrira les relations stratégiques avec les fournisseurs ainsi que l'achat en commun de produits de marque propre et de biens non marchands. Il sera régi par des cycles opérationnels de trois ans.



Le titre Carrefour s'adjuge +0,5% ce matin.



Electro Power Systems (EPS) annonce que dans le cadre de son augmentation de capital qui s'est déroulée du 20 au 30 juillet, Engie a souscrit in fine un nombre total de 1.986.796 actions nouvelles et détiendra 60,5% du capital et des droits de vote.



Les deux entreprises reculent ce matin : -3,1% pour EPS, -0,7% pour Engie.



Crédit Agricole SA a publié vendredi un résultat net part du groupe sous-jacent de 1418 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, en croissance de 19,6% en comparaison annuelle, atteignant son niveau plus élevé depuis la cotation du groupe bancaire. Après avoir gagné +2,3% vendredi, le titre reste bien orienté ce lundi : +1,4%.





