CAC 40 : très net recul à la clôture, à 5.305 points

La calme séance du 15 août, jour férié dans de nombreux pays européens, n'a pas eu lieu. À Paris, le CAC 40 termine la journée à 5.305 points, avec un recul de -1,82%.



Le CAC 40 s'affiche ainsi loin des 5.400 points déjà conservés de justesse ces derniers jours. Il aligne aussi une quatrième séance de baisse consécutive, la plus inattendue et la plus importante. Et encore, la dernière séance dans le vert (jeudi dernier) ne l'était que pour 0,01% !



Les investisseurs ne sont ainsi pas parvenus à se défaire de leurs craintes vis-à-vis de la situation en Turquie et de ses conséquences sur le Vieux-Continent, ainsi que de leurs inquiétudes quant à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.



'La Turquie a décidé un doublement de ses droits de douanes sur certains produits importés des États-Unis en représailles aux taxes américaines annoncées en début de semaine', souligne-t-on par ailleurs chez Wells Fargo Advisors.



Aux États-Unis, d'ailleurs, de nombreuses données statistiques étaient au programme de cette journée.



Ainsi, la productivité non agricole des États-Unis a augmenté de 2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2018, d'après l'estimation préliminaire du Département du Travail, là où le consensus n'attendait qu'une hausse de 2,5%. Cette hausse plus sensible que prévu de la production non agricole par heure travaillée traduit une augmentation de 4,8% de la production pour une croissance de 1,9% seulement du nombre d'heures travaillées.



Après une hausse de 0,2% en juin (chiffre révisé de +0,5% en estimation initiale), les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en séquentiel en juillet selon le Département du Commerce, un chiffre supérieur au consensus (+0,2%).



L'indice Empire State de la Fed de New York a progressé ce mois-ci pour s'établir à 25,6, après 22,6 en juillet, alors même que les économistes anticipaient en moyenne une baisse de cet indice à 20.



Après une hausse de 1% en juin (chiffre révisé de +0,6% annoncé initialement), la production industrielle des États-Unis n'a augmenté que de 0,1% en juillet selon la Réserve fédérale, là où le consensus espérait une progression de 0,3%.



Après une hausse de 0,3% en mai (chiffre révisé de +0,4%), les stocks des entreprises américaines ont progressé de 0,1% en rythme mensuel en juin, selon le Département du Commerce.



Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont augmenté de 6,8 millions d'unités, selon des données publiées ce jour par l'EIA (Energy Information Administration), à 414,2 millions de barils. C'est une hausse surprise, car les analystes s'attendaient plutôt à une baisse, de 2,5 millions de barils.



Sur le marché des changes en fin de journée, l'euro est en recul, de -0,1%, à 1,1336 dollar. Le Brent s'affiche à 90,6 dollars (-2,26%).



Du côté des entreprises, Publicis s'offre la plus belle variation d'un CAC 40 largement baissier, à +0,8%.



Hier soir, le groupe ADP (-0,8% à Paris) a annoncé que le trafic de Paris Aéroport était en hausse de 3,7% en juillet 2018 par rapport au mois de juillet 2017, avec 10,4 millions de passagers accueillis, dont 7,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+4,2%) et 3,2 millions à Paris-Orly (+2,6%).



Thales et Gemalto ont annoncé hier soir avoir obtenu 'l'Autorisation Règlementaire relative aux investissements étrangers au Canada', de la part du ministre de l'Innovation canadien, concernant le rapprochement entre les deux entreprises. Thales et Gemalto ont ainsi obtenu 4 des 14 autorisations règlementaires requises.



Le titre Air France termine en hausse ce mercredi, gagnant +1,6% dans un marché globalement baissier, alors que des informations publiées par le journal Libération font état d'une nomination imminente de Benjamin Smith à la tête du groupe.



En effet, selon les informations du quotidien, trois mois après la démission de Jean-Marc Janaillac, le conseil d'administration d'Air France-KLM pourrait entériner demain après-midi le choix du numéro 2 d'Air Canada. La gouvernance du groupe devrait être, toujours selon le quotidien, renouvelée.





