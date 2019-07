CAC 40 : un biais positif avant les 'minutes' de la BCE

11/07/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, alors que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 0,4% à 5590,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Les intervenants de marché continuent par ailleurs de digérer le discours rassurant tenu hier par le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant la commission financière de la Chambre des Représentants.



Les propos accommodants du patron de la Fed ont permis à Wall Street de battre une cascade de records historiques en début de séance hier, même si, à la clôture, seul le Nasdaq parvenait à établir un nouveau plus haut absolu.



Les opérateurs vont maintenant chercher à savoir si la BCE est prête, comme la banque centrale américaine, à mettre en place des mesures de soutien à l'activité dès la fin du mois de juillet.



'Lors de sa dernière conférence de presse, Mario Draghi avait évoqué la discussion par le conseil de gouverneurs de plusieurs options, dont une baisse des taux et le redémarrage d'un programme d'assouplissement quantitatif (QE)', rappelle-t-on chez Danske Bank.



'Pour notre part, nous penchons pour l'annonce d'un ensemble de mesures d'assouplissement au mois de septembre', indique la banque danoise.



Les investisseurs vont également suivre avec attention l'évolution des cours du pétrole, qui étaient montés en flèche hier après l'annonce hier d'une chute de 9,5 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis.



Après avoir flambé de plus de 4% mercredi sur le NYMEX, l'or noir confirme sa fermeté et reprend 0,2% à 60,5 dollars ce matin.



Une fois refermé l'épisode des banques centrales, les marchés pourront se focaliser, la semaine prochaine, sur les premiers résultats des sociétés américaines.



D'un point de vue technique, la zone des 5600/5650 points a en tout cas confirmé hier qu'elle constituait un ' obstacle chartiste pluriannuel ' couvrant le marché 'comme une chape de plomb', comme le fait remarquer Vincent Ganne, analyste chez TradingView.



Les équipes de la banque privée Cholet Dupont estiment toutefois que le franchissement de la ligne des 5593 points pourrait rouvrir la voie aux 5624 points.



