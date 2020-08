CAC 40 : un bon indicateur chinois rassure

31/08/2020 | 08:39

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin dans le sillage des places asiatiques, après un indicateur d'activité jugé encourageant en Chine et dans la foulée de sa progression de plus de 2% de la semaine dernière.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - s'adjuge 24,5 points à 5022 points, laissant entrevoir une ouverture dans le vert.



Les investisseurs ont pris connaissance en tout début de journée d'une légère baisse de l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier en Chine, à 51 en août contre 51,1 en juillet.



Heureusement, l'IDA du secteur non manufacturier de la Chine s'est, lui, établi à 55,2 en août contre 54,2 en juillet, montrant que l'expansion du secteur des services tend à s'accélérer.



'L'optimisme des marchés provient également en partie de l'annonce, jeudi par la Fed, d'un nouveau cadre monétaire qui devrait permettre de laisser filer l'inflation, et donc de soutenir les actifs risqués', explique-t-on chez Danske Bank.



La Bourse de Tokyo affichait des gains de plus de 1,3% en fin de séance lundi.



Portés par les indices IDA meilleurs que prévu, l'indice composite de la Bourse de Shanghai s'adjugeait 0,5%, tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagnait 0,6%.



Les indicateurs PMI et ISM définitifs de l'industrie manufacturière et du secteur des services en zone euro et aux Etats-Unis tomberont, eux, dans les jours qui viennent.



En Europe, la semaine sera par ailleurs émaillée de la publication de chiffres macroéconomiques ayant trait à l'inflation, au chômage et à la consommation.



Aux Etats-Unis, c'est le rapport mensuel de l'emploi qui interviendra, vendredi, en véritable point d'orgue de la semaine.



Après la création de 1,8 million de nouveaux postes au mois de juillet, les économistes attendent environ 1,5 nouveaux emplois créés en août, avec un taux de chômage qui devrait repasser symboliquement sous le seuil des 10%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.