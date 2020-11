CAC 40 : un effet rattrapage à la vigueur non démentie

11/11/2020 | 08:41

La Bourse de Paris devrait continuer son redressement mercredi à l'ouverture, dans un marché qui s'annonce toutefois peu actif en ce jour férié du 11 novembre.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 42,5 points à 5460 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Hier, le marché parisien avait poursuivi son mouvement de rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques, une tendance qui lui avait permis de reprendre un peu plus de 1,5% à 5419 points.



Visiblement rassurés par l'effet Pfizer, les investisseurs devraient poursuivre le ramassage de titres 'value', c'est-à-dire des titres jugés faiblement valorisés au regard de leurs fondamentaux comme le dividende.



Les secteurs de la banque, de l'aéronautique, de l'hôtellerie, de la restauration et des services devraient notamment continuer à être plébiscités.



Difficile toutefois de qualifier la séance d'hier à Wall Street de clairement positive, puisque si le Dow Jones a gagné 0,9%, le Nasdaq a chuté de plus de 1,3%.



Après le raz-de-marée Pfizer, les opérateurs ont pu se concentrer sur les dernières déclarations de membres de la Fed, David Rosengren ayant plaidé pour davantage de stimulus fiscal aux Etats-Unis.



Le président de la Fed de Boston dit toutefois avoir bien conscience qu'un Congrès divisé ne facilitera pas l'adoption d'un plan de relance ambitieux d'ici le début de la prochaine mandature.



Son collègue Robert Kaplan, de la Fed de Dallas, juge de son côté 'très incertaines' les perspectives des deux prochains trimestres et juge que les indicateurs macroéconomiques vont dans la mauvaise direction.



En Europe, la séance devrait rester calme faute d'indicateurs majeurs à l'agenda et en l'absence de certains investisseurs pour cause de jour férié de l'Armistice.



De ce coté-ci de l'Atlantique, l'absence de rendez-vous économiques devraient également permettre aux intervenants de marché de se concentrer sur des éléments de politique monétaire.



Christine Lagarde doit en effet ouvrir aujourd'hui une table ronde virtuelle de la BCE avec ses homologues de la Fed et de la BoE afin de débattre de thématiques présentées comme 'fondamentales', mais qui devrait aussi soulever des questions plus immédiates.



Quoiqu'il en soit, l'analyse technique du CAC 40 décrit une figure chartiste en 'V-bottom', la configuration la plus impulsive des formations de renversement haussier, affirme Vincent Ganne, analyste chez TradingView.



'La hausse de 7% (de lundi, NDLR) a permis de réintégrer l'ancien trading range de l'année 2019 compris entre 5200 points et 5500 points', rappelle le chartiste.



'La nouvelle cible naturelle du CAC se situe donc à 5500 points pour la fin de l'année', assure le spécialiste.



