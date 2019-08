CAC 40 : un fébrile rebond se dessine

15/08/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait rester fébrile jeudi matin dans le sillage de la dégringolade de Wall Street, qui a subi hier sa pire correction de l'année.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - affiche une progression de 0,2% à 5261,5 points, annonçant un timide rebond à l'ouverture.



Le marché parisien avait cédé plus de 2% mercredi, Francfort 2,2% et le Dow Jones avait dévissé de plus de 800 points, un décrochage lié à des interrogations de plus en plus vives concernant la croissance mondiale.



Le mouvement de repli s'est poursuivi en Asie cette nuit, avec un indice Nikkei qui perdait plus de 1,3% à Tokyo après avoir abandonné jusqu'à 2% en cours de séance.



Sur le marché obligataire, la tendance reste au recul des rendements des emprunts d'Etat, une dynamique qui illustre la grande prudence des investisseurs en ce moment.



Cette séance de l'Assomption - qui aurait dû être particulièrement calme - s'annonce donc encore nerveuse, notamment au vu des nombreuses statistiques qui paraîtront dans l'après-midi aux Etats-Unis.



Les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et l'indice de la Fed de Philadelphie permettront en particulier de savoir si les craintes d'une prochaine entrée en récession de l'économie américaine sont justifiées.



Il faudra par ailleurs compter avec le risque géopolitique, alors que certains médias font état de mouvements de troupes chinoises à la frontière hongkongaise.



'Si la Chine devait intervenir (dans les manifestations à Hong Kong, NDLR), le moral du marché prendrait un coup terrible, ce qui enverrait un peu plus au tapis les marchés d'actions et les rendements obligataires', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.