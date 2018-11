CAC 40 : un léger rebond pour finir la semaine ?

23/11/2018 | 11:22

La Bourse de Paris ouvre cette dernière journée de la semaine sans grand changement, le marché manquant d'orientation après la fermeture de Wall Street hier, mais en légère hausse tout de même : ce n'est pas grand-chose, mais au regard des dernières séances qui ont fait retomber le CAC 40 sous les 5.000 points, c'est mieux que rien.



Ainsi, peu après 11 heures, l'indice phare de la place de marché parisienne avance de +0,5%, revenant sur les 4.960 points, en ce jour marqué par l'ouverture officielle de la période des achats des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis avec le 'Black Friday' - largement importé en France, n'importe quelle boîte mail pourra en témoigner.



'Un retour vers les 4.950/4.975 points serait un premier succès pour l'indice CAC 40, un mouvement permettant simplement d'entretenir la flamme, faute de mieux pour l'instant', commentent ce matin les équipes de Kiplink, bien conscientes que ce n'est pas la demi-séance prévue à Wall Street ce jour, Thanksgiving oblige, qui va faire se lever les foules et les volumes d'échange.



Du côté des statistiques, deux indices PMI étaient notamment attendus, en France et en Europe, et on ne peut pas dire qu'ils permettent de finir la semaine en fanfare - mais les marchés semblent s'en accommoder.



L'indice PMI flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie ainsi de 54,1 en octobre à 54,0 en novembre, un plus bas de deux mois.



Dans le détail, l'indice flash de l'activité de services se replie à 55,0 (après 55,3), celui de la production manufacturière se redresse à 49,6 (après 48,9), et celui de l'industrie manufacturière tombe à 50,7 (après 51,2).



De plus, selon l'estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite pour la zone euro se replie de 53,1 en octobre à 52,4 en novembre, affichant ainsi son plus bas niveau depuis décembre 2014 et mettant en évidence la plus faible croissance depuis près de quatre ans.



L'institut ajoute que le ralentissement de l'expansion des nouvelles affaires et la baisse des exportations s'accompagnent d'une détérioration des perspectives d'activité ainsi que d'une hausse des coûts et des prix facturés.



Cet après-midi, c'est l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui sera communiqué.



En attendant, l'euro est en recul de -0,3%, à 1,1378 dollar. Le Brent perd 1%, passant sous les 62 dollars.



Du côté des valeurs, Suez annonce ce jour avoir remporté, avec ses partenaires au sein d'une joint-venture John Holland et Beca, un contrat de modernisation de l'usine de recyclage de l'eau de Boneo, en Australie, attribué par South East Water, l'autorité en charge des services d'eau et d'assainissement au Sud Est de Melbourne. Ce contrat prévoit la conception et la construction de l'extension de l'usine, pour un investissement total d'environ 80 millions d'euros, ainsi que son exploitation pour une durée de 10 ans. Le titre est bien orienté ce matin, +0,3%.



Saint-Gobain (+1,6%) annonce ce matin la cession (déjà finalisée) d'une partie de sa division Canalisation en Chine, moyennant environ 200 millions d'euros. Dans le détail, le groupe de matériaux de construction va vendre 'des entités de son site de Xuzhou en Chine et (...) leurs actifs industriels et immobiliers à la société Nanjing Manyuan Technology', une opération déjà approuvée par le ministère chinois du Commerce.



Le titre Renault repart à la hausse après avoir enchaîné deux journées de pertes puis deux journées de gains qui n'ont pas permis de compenser les premières (forcément, le -8,5% de lundi ne peut que laisser des traces). Le titre avance ce matin de +4,5%, plus forte hausse du CAC.





