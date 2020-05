CAC 40 : un léger redressement derrière New York

05/05/2020 | 08:40

Après deux séances de forte baisse, la Bourse de Paris devrait reprendre quelques couleurs mardi dans le sillage des gains enregistrés lundi à Wall Street.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - reprend 77 points à 4442 points, annonçant un début de séance dans le vert.



En cédant 2% jeudi puis 4% hier, le marché parisien avait effacé en deux séances la totalité des gains qu'il avait réussi à engranger depuis le 24 avril.



Heureusement, New York est parvenu à échapper à son accès de lourdeur initial hier et bénéficié de quelques rachats ciblés après sa chute de plus de 3% de vendredi, due au de regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine.



A en croire les analystes de Capital Economics, le bras de fer sino-américain ne devrait pas préoccuper les marchés pendant très longtemps.



'La dernière passe d'armes entre les deux pays ne modifie en rien notre vision d'ensemble selon laquelle la plupart des marchés d'actions vont progresser d'ici à la fin de l'année', assure le bureau de recherche basé à Londres.



'Après tout, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n'avait pas empêché les marchés boursiers de bien se comporter en 2019, en grande partie grâce à une politique monétaire favorable', rappelle le cabinet.



Pour Capital Economics, le soutien des banques centrales conjugué au redémarrage de l'activité économique devraient permettre aux marchés boursiers de repartir de l'avant dans les mois qui viennent.



Wall Street a également profité, hier, de la remontée des cours du pétrole puisque le baril de WTI a radicalement inversé la vapeur au fil des heures pour désormais s'afficher en hausse de 8% à plus de 22 dollars.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront attentifs, ce mardi, à la publication de l'indice ISM non-manufacturier aux Etats-Unis, qui devrait avoir plongé à un plus bas historique de 30 points au mois d'avril, contre 52,5 en mars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.