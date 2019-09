CAC 40 : un léger reflux se dessine en préouverture

20/09/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin dans la foulée de sa belle séance de la veille due à la baisse largement anticipée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 12 points à 5647,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le marché parisien avait gagné 0,7% à 5659 points hier et quasiment terminé la journée au plus haut du jour, du mois et de l'année.



Cette séance des 'quatre sorcières' - marquée par l'expiration de plusieurs contrats d'options et de futures sur indices et actions - devrait être consacrée aux derniers habillages de portefeuille de fin de trimestre, qui voient les gestionnaires de fonds acheter les actions ayant le mieux performé pendant le trimestre afin d'enjoliver



Après un milieu d'été un peu chaotique, les indices sont repartis de plus belle à la hausse et le troisième trimestre boursier s'avère finalement positif, même si l'avancée est sans commune mesure avec celle des premiers et deuxième trimestres .



Sur les trois derniers mois, le marché parisien affiche ainsi une hausse de 2,2%.



Si le CAC reste pour l'instant enfermé au sein d'un corridor allant des 5590 aux 5670 points, la tendance de fond reste sensiblement haussière, estiment les chartistes.



''Un franc débordement des 5640 et 5665 points serait l'amorce d'une nouvelle vague de hausse, mais faut-il encore en trouver le moteur principal', commentent les équipes de Kiplink Finance.



Le catalyseur tant attendu ne surviendra sans doute pas aujourd'hui. Aucun indicateur majeur ne figure en effet à l'agenda du jour.



