CAC 40 : un manque de conviction de la part des investisseurs

11/01/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement vendredi matin, les investisseurs hésitant à s'engager avant la parution des chiffres de l'inflation américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - progresse toutefois de 14 points à 4817,5 points, laissant entrevoir une ouverture légèrement positive.



Le marché parisien a connu un début d'année favorable, mais la conviction des intervenants semble s'essouffler depuis quelques séances.



'Le moral des investisseurs perd en intensité et les moteurs qui étaient à l'origine de la reprise des marchés mondiaux commencent à se gripper', déplore Kyle Rodda, analyste marché chez IG.



'Les marchés semblent avoir atteint un seuil d'épuisement à court terme après le chaos qu'avait été le mois de décembre', explique le professionnel, selon lequel 'les risques demeurent'.



La statistique toujours très suivie des prix à la consommation aux Etats-Unis renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine et apportera peut-être quelques indications sur la prochaine date à laquelle la Réserve fédérale choisira de relever ses taux.



Le consensus prévoit en moyenne un taux d'inflation de base en hausse de 0,2% pour le mois de décembre, ce qui porterait le niveau d'inflation annuelle à +2,2%.



La bonne nouvelle, c'est que le CAC 40 a réussi hier à accrocher in extremis le seuil des 4800 points, ce qui laisse la route en direction des 4900 points grande ouverte d'après les spécialistes.



'Seule une rechute sous les 4760 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction de 4730/4690 points', expliquent les équipes de Cholet Dupont.



'A contrario, le dépassement des 4843 points ouvrirait la voie aux 4873/4890 points', indique la banque privée parisienne.



