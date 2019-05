CAC 40 : un manque de conviction persistant

31/05/2019 | 08:28

Après son timide redressement de la veille (+0,5%), la Bourse de Paris devrait repartir à la baisse vendredi à l'ouverture, signalant le manque de conviction persistant des investisseurs.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - lâche 45 points à 5181 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Wall Street avait déjà signé une séance particulièrement laborieuse jeudi, le Dow Jones n'ayant grappillé que 0,2% à la clôture des échanges après être passé un temps en territoire négatif.



Pour mémoire, la fin de la journée a été marquée par une lourde rechute des cours du pétrole, de l'ordre de 4%, et l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane sur tous les produits mexicains.



Les intervenants continuent de parier sur un ralentissement de la croissance mondiale, ce qui les amène à limiter leurs prises de positions et à se tenir à l'écart des actions.



'La tendance de court terme laisse penser qu'il existe toujours un potentiel baissier, avec une dynamique d'ensemble allant également en ce sens', note Kyle Rodda, analyste marchés chez IG.



L'absence de publications macroéconomiques de premier plan cette semaine n'a pas permis aux opérateurs de se rassurer sur la vigueur de l'activité.



Les investisseurs prendront connaissance cet après-midi des chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains pour le mois d'avril.



Ils seront attentifs en particulier au niveau de l'inflation des prix de détail mesurée par l'indice PCE, un indicateur toujours très suivi par la Fed.



Hier, le marché parisien avait réussi à préserver le palier des 5210 points, mais le CAC apparaissait encore très loin du 'gap' des 5300 points, signifiant que la rupture de mercredi (-1,7%) est à prendre au sérieux.



En cas de nouvelle incursion sous les 5210 points, c'est le 'gap' des 5020 points du 11 février qui pourrait être comblé, avertissent les chartistes.



