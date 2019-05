CAC 40 : un modeste redressement se profile

24/05/2019 | 08:58

Après sa lourde rechute de la veille, la Bourse de Paris devrait timidement tenter de repartir de l'avant vendredi, sur fond de vagues espoirs d'un adoucissement de la position de Washington sur les questions commerciales.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 27 points à 5256,5 points, ce qui pourrait préfigurer un léger redressement à l'ouverture.



Hier, le marché parisien s'était replié de 1,8% dans des volumes d'environ quatre milliards d'euros, un niveau nettement plus étoffé que lors des séances précédentes.



Wall Street a pour sa part réussi à contenir ses pertes au cours des deux dernières heures de cotations jeudi, avec un Dow Jones qui ne cédait que 1,1% au coup de cloche final.



Il apparaît néanmoins que la nervosité des investisseurs concernant les conséquences du bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis est remontée d'un cran ce jeudi.



'Les inquiétudes sur la croissance mondiale pénalisent le sentiment de marché', résument ce matin les équipes de Danske Bank.



Petite lueur d'espoir, le président Trump se serait montré favorable à ce que le dossier complexe du géant technologique Huawei soit inclus dans les négociations en vue d'un accord commercial avec la Chine.



Alors que le scénario d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale refait surface, ce qui l'avait fait décrocher la veille, le baril de brut léger américain se reprend modestement de 1,1% à 58,5 dollars.



En plus de l'opposition sino-américaine, les intervenants doivent également composer avec les derniers développements liés au Brexit, Boris Johnson faisant désormais figure de candidat sérieux pour succéder à une Theresa May annoncée comme démissionnaire.



Reste que le support des 5.265/5.260 points se rapproche dangereusement à Paris, une perspective à laquelle n'arrange rien l'annonce ce matin d'une ouverture de procédure de sauvegarde pour Rallye, une décision qui ne concerne toutefois pas sa filiale Casino.



