CAC 40 : un nouveau départ après une semaine difficile?

10/09/2018 | 08:24

La Bourse de Paris devrait tenter de prendre un nouveau départ lundi matin après avoir connu un parcours difficile la semaine passée, qui s'était clôturée sur une perte hebdomadaire de près de 3%.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - se replie toutefois de 5,5 points à 5245,5 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Vendredi, le marché parisien s'était épargné in extremis une quatrième séance de repli consécutive en terminant la séance sur un gain minime de 0,2%.



En Europe, le grand rendez-vous de la semaine sera la réunion de politique monétaire de la BCE, prévue jeudi.



Si un statu quo sur les taux est de nouveau largement anticipé, les investisseurs attendent de nouvelles prévisions concernant le calendrier de la fin des rachats d'actifs actuellement menés par l'institution.



'La BCE devrait confirmer que la fin de ses achats nets d'actifs devrait intervenir au mois de décembre et qu'aucun relèvement de taux ne devrait se produire d'ici à l'automne 2019', prédit un trader.



Les prochains indicateurs économique du Vieux Continent devraient, de leur côté, montré une stabilisation de l'activité.



La publication, vendredi, de l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans la zone euro devrait ainsi montrer un ralentissement de la croissance des coûts salariaux.



Mercredi, la production industrielle de la zone euro devrait ressortir en baisse pour le mois de juillet.



Aux Etats-Unis, ce sont les chiffres des prix à la consommation qui seront particulièrement surveillés jeudi.



Les investisseurs redoutent par ailleurs l'annonce, par Donald Trump, d'un possible train de nouvelles surmajorations des droits de douane imposées sur les marchandises chinoises.



'Sa position apparaît quand même difficile à deux mois des élections de mi-mandat, prévues au mois de novembre', indique le trader londonien.



D'un point de vue technique, le marché parisien peut toutefois se targuer de bénéficier d'un fort soutien dans la zone des 5195-5205 points, sur lequel il a rebondi à quatre reprises cette année.



'En cas de cassure des 5195 points, la configuration baissière prendrait davantage de matière, de consistance pour revenir par effet d'inertie sur des plus bas annuel,' préviennent toutefois les chartistes de Kiplink Finance.



