CAC 40 : un nouveau repli attendu à l'ouverture

14/12/2018 | 08:35

La Bourse de Paris - qui n'avait pas réussi à enchaîner une troisième séance de hausse consécutive hier - est de nouveau attendue en léger repli vendredi, à l'ouverture d'une séance qui sera dominée par la publication des enquêtes PMI sur l'activité du secteur privé dans la zone euro.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - cède 27 points à 4862 points, annonçant une ouverture dans le rouge.



En attendant d'en savoir plus sur la santé de la consommation et de l'industrie aux Etats-Unis cet après-midi, la matinée sera animée par les résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier européen.



'La croissance en zone euro a déçu cette année et, au mois de novembre, le PMI composite était retombé à un plus bas de quatre ans', rappellent les analystes de Danske Bank dans leur point du matin.



La banque danoise dit s'attendre à à un nouveau repli de l'indice PMI manufacturier ce mois-ci, sans doute aux abords de 51,3.



La tendance pourrait également être alourdie par le recul des places asiatiques.



A Tokyo, l'indice Nikkei perdait plus de 2% ce matin. A Hong Kong, le Hang Seng cédait près de 1,6%, victime d'indicateurs économiques préoccupants.



Les chiffres de la production industrielle et des ventes au détail pour le mois de novembre ont particulièrement déçu.



Pour le CAC 40, il va donc être difficile de retrouver une dynamique haussière qui lui avait permis de reprendre près de 3,6% en 48 heures.



'Le CAC devrait tester aujourd'hui la zone de soutien des 4850 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures', prédisent les équipes de Cholet Dupont.



'La rupture de ce niveau serait de mauvaise augure, suggérant un possible retour vers les 4800/4770 points à brève échéance ', ajoute le gestionnaire parisien.



En cas d'éventuel redémarrage à la hausse, le prochain objectif reste évidemment le franchissement des 5000 points.



