CAC 40 : un petit rebond après cinq séances de baisse?

21/11/2018 | 08:34

La Bourse de Paris devrait débuter en hausse mercredi en dépit de la nette baisse de Wall Street, qui a lourdement rechuté mardi sur fond d'inquiétudes sur la croissance mondiale.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 28 points à 4937,5 points, annonçant un rebond à l'ouverture.



La Bourse de New York a subi hier une seconde séance de 'sell off' (correction), avec de lourds dégâts à la clé pour le Dow Jones, qui plongeait de 2,2% en fin de journée.



Chaque jour qui passe apporte son lot de doutes et de déconvenues: la croissance mondiale semble à risque avec le duel sino-américain qui s'est envenimé le week-end dernier, l'immobilier ralentit et le pétrole dévisse.



Hier, ce sont les valeurs de la distribution qui ont plongé, un symptôme inquiétant à quelques jours du long weekend de 'Thanksgiving' et de 'Black Friday', habituellement favorable au secteur.



L'aversion au risque domine sans partage et Paris a aligné hier une cinquième séance consécutive de recul en cédant de 1,2% à 4924,9 points, en-deçà de sa plus mauvaise clôture d'octobre, un mois qui avait déjà été déjà cauchemardesque.



Les analystes de Kiplink Finance préviennent d'emblée qu'une accélération sous le support des 4920 points serait 'des plus dommageables'.



'A l'inverse, une simple stabilisation ou une inversion haussière même de faible amplitude serait une première victoire pour l'indice parisien', estime le gérant parisien.



Heureusement, l'onde de choc consécutive à la rechute de New York semble avoir évité les places asiatiques, avec un indice Nikkei qui limitait la casse à Tokyo ce matin (-0,3%).



Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent notamment une hausse des commandes de biens durables hors transport et de l'indice des indicateurs avancés pour se rassurer.



Ils surveilleront également les chiffres des ventes de logements anciens et des stocks de pétrole. A ce titre, le baril de brut léger américain rebondit actuellement de 1,5% à 54,2 dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.