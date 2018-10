CAC 40 : un petit redressement avant l'emploi américain?

05/10/2018 | 08:28

Après sa correction de la veille (-1,5%), la Bourse de Paris semble se diriger vers un petit rebond vendredi dans les premiers échanges, dans l'espoir que les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis confirment la bonne passe dans laquelle se trouve l'économie américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin octobre - grignote 6,5 points à 5414 points, signe avant-coureur d'un léger redressement à l'ouverture.



La publication du rapport sur l'emploi américain non-agricole est attendue à 14h30. Selon les économistes, les Etats-Unis devraient avoir créé autour de 185.000 emplois au mois de septembre.



Sauf grosse surprise, ces chiffres devraient conforter la tendance des derniers mois et confirmer le scénario de relèvements de taux progressifs par la Fed établi par le marché pour les mois qui viennent.



'Une grande partie de l'attention des intervenants se portera sur le taux de salaire horaire, qui a pris une pente ascendante ces derniers mois, indiquant que la rémunération des salariés s'améliore en raison des tensions existant sur le marché du travail', explique Danske Bank.



D'ici là, la cote pourrait toutefois être pénalisée par les dernières déclarations de Mike Pence, le vice-président américain, selon lequel la Chine fait ingérence dans les élections américaines de mi-mandat prévues pour novembre via des opérations de propagande et d'endoctrinement.



Les marchés d'actions asiatiques ont d'ailleurs accusé le coup après ces propos, le Nikkei s'étant incliné de plus de 0,7% et l'indice Hang Seng de Hong Kong de quelque 0,2%.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans se stabilise sous les 3,2% après son envolée des dernières 24 heures, qui avait déstabilisé Wall Street et les places européennes.



Sur le marché des changes, l'euro campe désormais sur le seuil des 1,15 face au dollar, tandis que le baril de brut léger américain WTI tente timidement de repartir à la hausse, gagnant 0,8% à 74,9 dollars.



