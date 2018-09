CAC 40 : un peu d'espoir avant les chiffres de l'emploi US

07/09/2018 | 08:29

La Bourse de Paris devrait débuter en hausse vendredi, après quatre séances de baisse sur cinq, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi confirment la bonne passe du marché du travail américain.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance fin septembre - grignote 2,5 points à 5244 points, annonçant un timide redressement à l'ouverture.



Le marché parisien avait encore reculé hier, cédant 0,4% pour retomber vers le niveau des 5240 points, ce qui lui fait désormais afficher un repli cumulé de plus de 4% en moins d'une semaine.



De son côté, Wall Street a fini en ordre dispersé jeudi, le Dow Jones ayant une fois de plus clôturé en hausse (+0,1%) alors que le Nasdaq chutait de 0,9% dans le sillage de Twitter (-5,9%).



Aujourd'hui, le marché devrait rester relativement creux en attendant la publication du rapport du Département du Travail américain, à 14h30.



'Nous nous attendons à des chiffres solides pour le mois d'août', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Nous ne pensons pas, en revanche, qu'ils viendront influencer la politique de la Fed, qui devrait décider encore deux hausses de taux d'ici à la fin de l'année', prévient la banque danoise.



Le consensus vise quelque 200.000 créations de postes en août, après le chiffre décevant de 157.000 du mois de juillet, pour un taux de chômage stable à 3,9%.



Les investisseurs seront également attentifs à la publication de l'estimation finale de la croissance du PIB en zone euro au deuxième trimestre, qui devrait être confirmée à 0,4% en rythme séquentiel.



En ce qui concerne le CAC, l'indice se rapproche désormais d'un comblement du gap baissier des 5163 points du 4 avril, mais l'indice va pouvoir compter auparavant sur un fort soutien dans la zone des 5195-5205 points, un palier sur lequel il a rebondi à quatre reprises cette année.



En cas de rupture de ce seuil, les analystes graphiques donnent ensuite rendez-vous vers la zone des 5095/5100 points, puis des 5065 points, le plancher du 26 mars dernier.



