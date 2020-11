CAC 40 : un peu de lumière au bout du tunnel

16/11/2020 | 08:39

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin, portée, comme la semaine écoulée, par les espoirs entourant le développement d'un vaccin contre le coronavirus.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - prend 63,5 points à 5443,5 points, annonçant un début de semaine dans le vert.



Les investisseurs avaient salué la semaine dernière les résultats prometteurs de l'étude de phase III sur le vaccin expérimental contre le Covid-19 de l'américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, qui s'était révélé efficace chez 90% des participants.



Le marché parisien avait profité de l'occasion pour aligner une seconde semaine consécutive de progression et engranger 8,5% en données hebdomadaires, ce qui porte à 19% ses gains depuis le début du mois de novembre.



Après le communiqué publié lundi dernier par Pfizer, les opérateurs s'attendent à de nouvelles annonces encourageantes de la part d'autres laboratoires dans les jours et les semaines qui viennent.



Selon certains analystes, Pfizer pourrait déposer une demande d'enregistrement auprès des autorités sanitaires pour son projet de vaccin dès cette semaine.



La biotech américaine Moderna - qui utilise la même technologie que Pfizer - pourrait également dévoiler de nouveaux résultats cliniques au sujet de son vaccin expérimental au cours des prochaines séances.



Quant au vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford - qui paraissait au point mort depuis quelques semaines - il pourrait également faire l'objet de progrès d'ici à la fin de l'année.



La réaction des marchés asiatiques à tous ces projets prometteurs reflète l'optimisme des investisseurs: la Bourse de Tokyo s'est adjugée plus de 2% ce lundi.



'Nous devons toujours faire face à certaines restrictions à l'approche de l'hiver et le nombre de contaminations reste orientée à la hausse dans de nombreux pays, mais les marchés peuvent désormais entrevoir la fin de la crise', se félicitent ce matin les équipes de Danske Bank.



'La promesse d'un vaccin efficace n'accroît pas seulement la perspective d'un retour au travail sans restrictions et sans risque de re-confinement, mais elle réduit également considérablement le niveau d'incertitude, ce qui devrait doper la consommation et le moral des entreprises', explique la banque danoise.



Après deux semaines de turbulences, les marchés d'actions pourraient donc revenir à un certain calme, surtout dans l'hypothèse de déclarations rassurantes de la part des grandes banques centrales, qui s'étaient fait plus discrètes ces dernières semaines.



'Attention, toutefois, car la possibilité d'autres mesures de re-confinement et l'incertitude entourant l'ampleur du nouveau plan de soutien aux Etats-Unis pourraient générer de la volatilité à court terme', avertit Danske Bank.



