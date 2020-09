CAC 40 : un rebond à l'oeuvre en attendant les PMI

23/09/2020 | 08:40

Après quatre séances difficiles, la Bourse de Paris devrait ouvrir en nette hausse mercredi matin dans l'attente des résultats des enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur privé de la zone euro.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - progresse de 45 points à 4808,5 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



La matinée sera rythmée, entre autres, par les derniers indices PMI composites 'flash' en Europe, qui devraient apporter des enseignements précieux sur la vigueur de l'économie européenne au mois de septembre.



'Avec un nombre d'infections à nouveau sur une pente ascendante en Europe, tout particulièrement au Royaume-Uni, en France et en Espagne, la question est de savoir dans quelle mesure cette recrudescence a affecté l'activité économique', expliquent les équipes de Deutsche Bank.



D'autres analystes recommandent toutefois de ne pas attacher trop d'importance à ces enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achat, et de plus en plus suivis depuis le début de la crise sanitaire.



'S'ils attirent beaucoup d'attention, nous estimons que les PMI ne sont pas les indicateurs les plus fiables pour mesurer la croissance du PIB et nous pensons qu'il convient d'englober toute une série de statistiques afin de pouvoir se faire une idée de la situation économique actuelle en cette période de Covid-19', tempère-t-on chez Danske Bank.



Quoiqu'il en soit, les investisseurs semblent espérer de bonnes surprises pour les PMI au mois de septembre, qui s'est caractérisé par un certain retour de la mobilité sur le Vieux Continent.



Hier, après un début de séance hésitant, les marchés d'actions américains avaient fini en hausse, portés une nouvelle fois par le ramassage ciblé de 'titans' du Nasdaq.



Amazon a été de loin le principal moteur de la hausse avec un gain de 5,7% suite à un relèvement de recommandation de Bernstein.



Au coup de cloche final, l'indice Dow Jones gagnait 0,5% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, grimpait de 1,7%, toujours soutenu par la santé étincelante des 'GAFAM'.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un repli de 0,1%, mais le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale affichait, lui, une progression de près de 0,5%.



