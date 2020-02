CAC 40 : un rebond dans le sillage de Wall Street

11/02/2020 | 08:45

La Bourse de Paris devrait rebondir mardi matin après avoir souffert la veille d'informations contradictoires autour du coronavirus, soutenue par les nouveaux records signés à Wall Street.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - reprend 42 points à 6057 points, synonyme d'une vraisemblable ouverture dans le vert.



Le marché parisien s'était effrité de 0,2% hier, tout en parvenant à préserver le palier des 6000 points puisque le CAC avait réussi à terminer la journée à 6016 points.



A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont aligné de nouveaux records absolus lundi, certains intervenants semblant penser que la volatilité liée au coronavirus crée des points d'entrée pour les actions.



Si le nombre de décès liés à l'épidémie continue d'augmenter, l'apparition de nouveaux cas semble ralentir en Chine et dans le reste du monde.



'L'épidémie de coronavirus constitue un exemple parfait de ce que j'appelle 'incertitude radicale' - ces événements impossibles à prévoir et pour lesquels les données historiques ne sont susceptibles de fournir aucune indication utile sur les résultats à venir', souligne Thomas Harr, le responsable de la recherche économique chez Danske Bank.



'De mon point de vue, la perspective d'une légère reprise de la croissance mondiale cette année reste intacte. Cependant, l'incertitude s'est accrue et la trajectoire sera probablement plus volatile, ce qui signifie que l'économie mondiale aura besoin d'une croissance solide du côté des pays émergents', poursuit l'économiste.



'Je pense que le tableau d'ensemble reste favorable aux marchés d'actions', assure néanmoins Harr.



Pour d'autres stratèges, le risque de correction deviendra fort si l'extension du coronavirus n'est pas contenue rapidement, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mars.



'Si l'extension de l'épidémie n'est pas maîtrisée lors des toutes prochaines semaines, alors oui, il y aura une forte correction des actions', prévient ainsi Vincent Ganne, analyste chez TradingView.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs devraient continuer à privilégier les valeurs défensives et à se tenir à l'écart des marchés premières, comme le pétrole.



L'or noir parvient toutefois à enrayer sa décrue ce matin après avoir enfoncé de nouveaux planchers hier soir. Le baril de brut léger américain reprend ce matin 0,5% à 50,1 dollars.



