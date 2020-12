CAC 40 : un rebond modeste pour démarrer la semaine

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, rebondissant sous l'effet des premières campagnes de vaccination contre le Covid-19 et d'espoirs d'un accord sur le Brexit.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - progresse de 35 point à 5539,5 points, signalant un début de semaine dans le vert.



Le marché parisien avait fini sur un repli de près de 0,8% vendredi, tout en réussissant à préserver le seuil des 5500 points. Sur l'ensemble de la semaine, son recul s'est limité à environ 1,8%.



'Les marchés boursiers mondiaux ont fini la semaine sur des pertes hebdomadaires après un parcours particulièrement favorable depuis le début du mois de novembre, l'indice MSCI World ayant affiché des gains de 13%, rappelle-t-on chez Danske Bank.



Les investisseurs semblent disposés à reprendre leur souffle ce matin après les petites prises de bénéfices qui se sont manifestées la semaine passée.



'L'incertitude est un peu remontée, notamment en raison des facteurs politiques et des tensions sur le VIX, qui a fini la semaine à 23,2 points', souligne la banque danoise.



Si le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sont toujours pas parvenus à un accord concernant le Brexit, les deux camps ont accepté de poursuivre leurs négociations, un élément jugé encourageant par les intervenants de marché.



'Nous ne savons toujours pas si nous arriverons à un accord ou non, mais Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont prévu de poursuivre leurs discussions jusqu'à dimanche prochain', fait remarquer Danske Bank.



'Nous restons enclins à penser qu'un accord est plus probable qu'un échec, mais nous devenons plus inquiets à mesure qu'approche rapidement la fin de la période de transition, prévue au 31 décembre', précise l'établissement scandinave.



Au chapitre économique, la semaine sera marquée par la parution - mercredi - des indices d'activité PMI 'flash' en Europe pour le mois de décembre, qui permettra de savoir notamment si le secteur des services a pu amorcer un rebond malgré la seconde vague de l'épidémie.



La réunion, à compter de demain, du dernier comité stratégique de l'année de la Réserve fédérale américaine sera également surveillé de près par les marchés.



Si les perspectives économiques de moyen terme se trouvent améliorées par l'arrivée des premières doses du vaccin de Pfizer, la situation économique s'est indéniablement détériorée sur le court terme avec le rebond de la pandémie aux Etats-Unis.



'Les taux zéro conjugués au maintient du programme d'assouplissement quantitatif (QE) devraient toutefois suffire à freiner les tensions', assure un analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.