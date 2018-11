CAC 40 : un redressement d'ores et déjà mis à l'épreuve

27/11/2018 | 08:33

Le timide redressement opéré hier par la Bourse de Paris risque d'être mis à l'épreuve dès aujourd'hui, d'autant que peu d'indicateurs économiques figurent au menu du jour.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - lâche 11 points à 4968 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Encouragé par la belle progression de Wall Street hier, le marché parisien avait renoué avec la hausse mais ses gains - de l'ordre de 1% - ne lui avait pas permis d'accrocher les 5000 points.



La Bourse de New York s'est elle aussi reprise hier, le pont de Thanksgiving ayant redonné foi dans la croissance américaine: les consommateurs ont été au rendez-vous, les ventes en ligne ont progressé de près de 24% et le 'Cyber Monday' s'annonce prometteur.



Par ailleurs, Bruxelles et Londres se sont mis d'accord sur les modalités du Brexit, alors que Rome et la Commission européenne pourraient quant à elles se reparler. Rien que de bonnes nouvelles, d'où la hausse univoque des marchés.



Bref, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que Donald Trump tweete peu après la clôture de Wall Street sa volonté d'en découdre avec Pékin, notamment en taxant à hauteur de 10% les importations chinoises, notamment dans l'électronique.



Apple - qui avait fini en hausse de 1,4% - rechutait de 1,8% en cotations 'after hours'. Plus généralement, les contrats à terme sur les grands indices américains repartaient à la baisse cette nuit.



Voilà qui gâche un peu l'ambiance alors que le calendrier économique s'annonce particulièrement calme aujourd'hui. Seul l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board figure à l'agenda cet après-midi.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.