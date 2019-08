CAC 40 : un redressement difficile à orchestrer

12/08/2019 | 18:32

Après une ouverture dans le vert, la Bourse de Paris s'est retournée à la baisse lundi en milieu de matinée, le marché poursuivant son repli de la semaine écoulée.



A la clôture, l'indice CAC 40 - qui avait ouvert en hausse de 0,6% - perdait 0,3% à 5 310,3 points dans un marché peu actif en ce premier jour de la semaine de l'Assomption.



Londres lâchait de son côté 0,4% et Francfort 0,1%. Du côté des indices paneuropéens, l'Euro STOXX 50 cédait plus de 0,2%.



Au moment de la clôture des places européennes, le Dow Jones chutait de plus de 1% et le Nasdaq Composite abandonnait plus de 0,6%.



Le marché parisien a poursuivi sur sa lancée de vendredi (-1,1%) sur fond de crise politique à Rome et de tensions sino-américaines.



Selon plusieurs sources, Goldman Sachs aurait revu à la baisse ses prévisions de croissance sur l'économie américaine afin de prendre en compte les conséquences du bras de fer avec la Chine.



Dans ce contexte de grande prudence, les opérateurs ont continué de privilégier les valeurs sûres telles que les obligations d'Etat ou l'or.



L'or en a profité pour poursuivre sa progression au-delà des 1500 dollars l'once pour la première fois en six ans.



Du côté des valeurs, Danone a surnagé dans le vert (+0,1%) grâce au de Jefferies qui reste à 'conserver' sur le titre du groupe agroalimentaire, mais remonte son objectif de cours de 67 à 72,5 euros.



Capgemini a fini à l'équilibre après l'annonce de la signature, le 11 août, d'un accord qui énonce les termes et conditions de son projet d'OPA amicale sur Altran.



