CAC 40 : un redressement qui reste à confirmer

04/12/2018 | 08:27

La Bourse de Paris va tenter de confirmer mardi son redressement entamé la veille, au cours d'une journée qui devrait amener un peu de répit avec peu d'indicateurs à l'agenda.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 accuse un repli de 21,5 points à 5018 points, annonçant un léger reflux à l'ouverture.



Le CAC s'était hissé hier vers les 5115 points, mais n'avait pu conserver ses gains initiaux (+2,3%), clôturant à 5054 points (+1%), soit un niveau proche des plus bas du jour.



La grande question est de savoir si le 'rally de fin d'année' est enfin amorcé.



La nette hausse d'hier a peut-être préparé le terrain au fameux rally, qui pourrait être favorisé par un apaisement des tensions commerciales et une posture plus accommodante de la part de la Fed.



De manière générale, la période de Noël est habituellement une bonne occasion pour les marchés financiers d'afficher de solides performances.



Au cours des trois dernières décennies, les marchés d'actions ont progressé en décembre dans 79% des cas, rappellent les analystes de Schroders.



'Les raisons de 'l'effet décembre' font l'objet de nombreuses spéculations', rappelle le gestionnaire d'actifs.



'Il y a peut-être plus de bonne volonté sur les marchés en raison de la période des fêtes qui met les investisseurs dans une humeur positive, ce qui incite plus à acheter qu'à vendre', indique Schroders.



'Selon un autre point de vue, les gestionnaires de fonds, qui représentent une part importante de l'actionnariat, rééquilibrent leurs portefeuilles avant la fin de l'année', ajoute le gérant.



Si la bonne dynamique du mois de décembre devait se maintenir, le CAC pourrait dans un premier temps refermer le 'gap' des 5017 points avant de s'attaquer à la résistance des 5180 points.



Ce niveau marque un seuil au-delà duquel un 'W' haussier serait validé avec l'ex-support des 5240 points comme prochain objectif, estiment les analystes techniques.



