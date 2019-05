CAC 40 : un redressement qui reste à confirmer

28/05/2019 | 08:32

Après son timide redressement de la veille (+0,4%), la Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, le marché restant en manque de catalyseurs après un début de semaine particulièrement atone.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de 21 points à 5319 points, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Les échanges ont tourné au ralenti toute la journée d'hier, en l'absence des investisseurs anglo-saxons du fait de la fermeture de Londres et surtout de New York pour cause de 'Memorial Day'.



Les marchés n'ont pas véritablement réagi au message de Donald Trump sur Twitter, selon lequel il espérait toujours trouver un accord commercial avec la Chine.



Il faut dire que Trump s'est aussitôt empressé d'ajouter que les droits de douane sur les produits chinois pourraient inversement monter 'très vite, très fort'.



Les élections européennes n'ont pas suscité beaucoup plus d'émotions, même si les investisseurs semblent plus sensibles aux menaces de Bruxelles, qui souhaiterait engager une procédure pour déficits excessifs à l'encontre de l'Italie.



Cette nouvelle semaine s'annonce assez peu fournie en catalyseurs de choix et cette séance de mardi ne le démentira pas, puisque le seul grand rendez-vous de la journée sera la parution cet après-midi de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Quoiqu'il en soit, le mouvement d'impulsion haussière entamé vendredi demande encore confirmation, estiment les analystes techniques.



'Un retour sur la résistance majeure des 5355 points constituerait un signe fort et un coup d'arrêt à la poursuite d'une dérive baissière en direction du support des 5205 points', jugent ainsi les équipes de Kiplink.



