CAC 40 : un redressement se profile à l'ouverture

24/10/2018 | 08:28

La Bourse de Paris devrait rebondir mercredi matin après cinq séances consécutives de baisse dans le sillage de Wall Street, qui a su limiter la casse hier en dépit de la dégringolade des cours du pétrole.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grimpe de 56,5 points à 5021 points, annonçant une vigoureuse reprise à l'ouverture.



Mardi, l'indice phare de la Bourse de Paris avait perdu 1,7% pour repasser sous le cap des 5000 points, à 4969 points, soit l'équivalent de 4% de perte en moins d'une semaine.



Les analystes techniques font toutefois valoir que la zone des 4950 points constituait un objectif majeur depuis la cassure des 5250 points.



Cela signifie, selon eux, que l'essentiel du potentiel de repli a été consommé et qu'un rebond peut désormais s'enclencher.



Ce redressement pourrait maintenant s'accélérer au-delà des 5050 points, même si la tendance de moyen terme demeure baissière sous les 5225 points, préviennent les chartistes.



Alors que la première heure de cotations avait toutes les apparences d'une débâcle, la séance s'est finalement conclue par une consolidation bénigne à Wall Street hier.



La reprise des marchés a tenu et les indices américains étaient tous remontés à l'équilibre à une demi-heure de la clôture, le Nasdaq effectuant même une incursion dans le vert avant de s'effriter au final de 0,4%.



La Bourse de Tokyo a repris 0,7% ce matin et l'indice Hang Seng - en grandes difficultés depuis un mois - s'est modestement adjugé 0,1%.



Les valeurs de l'énergie pourraient toutefois peser sur la tendance alors que le brut léger américain a été victime hier soir d'une chute assez spectaculaire de 4,5% vers 66 dollars, soit 10% de baisse en cinq séances.



L'euro évolue peu et s'échange autour de 1,1460 pour un dollar.



