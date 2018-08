CAC 40 : un sursaut haussier qui reste à confirmer

17/08/2018 | 08:24

La Bourse de Paris va tenter vendredi de confirmer le rebond entamé la veille, même si la situation en Turquie pourrait contraindre les investisseurs à rester sur la défensive.



Vers 8h15, le contrat à terme avance de 4,5 points à 5353,5 points, annonçant un début de séance en légère progression.



Le marché parisien avait réussi hier à s'adjuger 0,8% pour revenir au contact des 5350 points, une performance toutefois insuffisante pour rallier l'objectif jugé 'salutaire' des 5375 points.



Problème, le manque de dynamisme du marché et l'absence de solutions en Turquie laissent penser que la volatilité et l'aversion au risque sont parties pour durer.



'Le Département américain du Trésor a accru hier la pression sur la Turquie en prévenant que de nouvelles sanctions seraient à venir si le pasteur Brunson n'était pas libéré', souligne un trader.



'Si la crise devait monter d'un cran, cela pourrait bien obliger l'Union européenne à entrer en jeu et à apporter son soutien à la Turquie, devenue une pièce maîtresse de son dispositif migratoire', ajoute-t-il.



Portée par les bons résultats de Walmart et Cisco et des développements positifs dans le bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine, Wall Street (+1,6%) avait signé hier sa meilleure séance depuis le 10 avril.



Cet après-midi, les investisseurs surveilleront la publication de l'indice de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs.



Sera également surveillé l'indice Conference Board des indicateurs avancés.



D'après les analystes techniques, le marché parisien doit à tout prix viser la zone des 5420 points, voire des 5450 points, afin de valider tout sursaut haussier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.