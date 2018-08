CAC 40 : une clôture en hausse, au-dessus des 5.400 points

21/08/2018 | 18:17

Au terme d'une séance marquée, comme celle d'hier, par l'absence d'indicateurs économiques de premier plan et de faibles volumes d'échanges, la Bourse de Paris s'affiche en hausse de +0,54%, signant ainsi une deuxième séance de hausse consécutive.



Le CAC 40 raccroche ainsi le niveau des 5.400 points, que l'indice phare de la place de marché parisienne n'avait plus connu depuis le début de la semaine dernière. Il termine la journée à 5.408,6 points.



'Le passage au-dessus de la résistance majeure à 5.375 points est un premier indicateur positif. Graphiquement, sur cette zone intermédiaire, l'indice CAC 40 rentre dans une configuration haussière avec un mouvement ascendant qui devrait le porter rapidement au sommet de sa moyenne mobile de moyen terme entre 5.450 et 5.480 points', analysaient ce matin les équipes de Kiplink.



En l'absence d'indicateurs économiques, les esprits étaient encore tournés vers la Turquie et les développements dans les pays émergents. Donald Trump, qui a jeté un nouveau pavé dans la marre dans la soirée d'hier en accusant Jerome Powell, le nouveau président de la Fed, de ne pas lui apporter les flots 'd'argent pas cher' promis au moment de sa nomination, était également dans l'actualité du jour.



L'euro s'affiche en fin de journée dans le vert, gagnant +0,4% (1,1534 dollar). Le Brent est pour sa part porté à 72,54 dollars (+0,7%).



Du côté des valeurs, Delta Drone a annoncé hier soir que sa filiale Rocketmine avait signé ou renouvelé plusieurs contrats 'avec des groupes mondiaux de premier plan' en Afrique, lui permettant de 'consolider fortement sa position de leader de solutions par drone dans le secteur minier sur le continent'. Le titre en a largement profité aujourd'hui : +12% !



Adocia (+3,9%) annonce que le tribunal arbitral a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première demande à l'encontre d'Eli Lilly, et lui a accordé un montant de 11,6 millions de dollars, au titre d'un paiement d'étape contractuel qui était contesté par l'Américain.



Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce jour l'acquisition de la clinique La Parisière à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Cette acquisition permet à Ramsay Générale de Santé de renforcer son offre de soins sur son pôle territorial Drôme Ardèche. Celui-ci, dirigé par Aurélien Thirouard, est composé de l'Hôpital privé Drôme Ardèche, exploité sur les sites de Guilherand-Granges et de Valence, et de la Clinique Kennedy située à Montélimar. Le titre avance aujourd'hui de +3,2%.





