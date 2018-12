CAC 40 : une fin d'année en mode 'damage control'

27/12/2018 | 08:31

Il reste deux séances et demie à la Bourse de Paris pour inverser la tendance négative de 2018, mais la mission semble impossible ou presque, même après le puissant rebond opéré par Wall Street la veille.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - gagne environ 58 points à 4681,5 points, laissant augurer un rebond de l'ordre de 1,2% à l'ouverture.



Cela paraît bien peu face aux 12,9% perdus par l'indice vedette depuis le 1er janvier.



Toutefois, la Bourse de New York a signé un improbable redressement hier, avec notamment un gain journalier de plus 1000 points pour le Dow Jones, ce qui représente son meilleur score absolu de tous les temps.



'Le moral des investisseurs a été soutenu par les propos d'un conseiller économique de la Maison Blanche, qui a assuré que le poste du président de la Fed Jerome Powell était 'garanti à 100%' et des commentaires du président Trump affirmant que la récente correction des marchés constituait une 'formidable opportunité d'achat'', expliquent les équipes de Wells Fargo.



Surtout, en reprenant près de 5% hier, Wall Street a réussi à limiter son repli annuel à quelque 9,5%.



Quelques statistiques favorables pourraient permettre aux marchés de poursuivre leur travail de 'damage control' (limitation des dégâts) en cette fin d'année 2018.



Sont notamment attendues aujourd'hui aux Etats-Unis les inscriptions aux allocations chômage et les ventes de logements neufs.



Demain seront publiés l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne.



Pour qu'un véritable sursaut soit validé à court terme, le marché parisien devra néanmoins repasser les paliers des 4740 points, puis 4760 points, avant d'espérer un possible retour dans la zone des 4900 points.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.