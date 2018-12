CAC 40 : une légère hausse en attendant la BCE

13/12/2018 | 08:39

La Bourse de Paris devrait évoluer en légère hausse jeudi matin dans l'attente de la décision monétaire de la Banque centrale européenne, qui devait annoncer à la mi-journée qu'elle met fin à son programme de rachats d'actifs.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin décembre - reprend 12,5 points à 4914 points, annonçant une ouverture en légère progression.



Les intervenants de marché s'attendent, dans leur grande majorité, à ce que la BCE confirme la fin de son programme d'assouplissement quantitatif (QE) à compter du 1er janvier prochain.



La décision de la BCE est attendue à 12h45, avant une conférence de presse du président de l'institution, Mario Draghi, qui interviendra 45 minutes plus tard.



Au-delà des questions monétaires, les marchés attendent du patron de l'autorité centrale un ajustement des prévisions économiques en zone euro.



'Les données économiques sur l'activité de la zone euro ont continué de décevoir les attentes tout au long de l'année, malgré l'espoir que les taux de croissance impressionnants de 2017 pourraient être maintenus', rappelle Adrian Hilton, responsable des taux et devises chez Columbia Threadneedle.



'Cela pourrait obliger la BCE à revoir à la baisse ses prévisions de croissance du PIB à l'horizon 2019', ajoute le gérant.



Les investisseurs tenteront également de glaner quelques indices sur le calendrier de la première hausse des taux.



De bonnes nouvelles pourraient permettre à la Bourse de Paris de confirmer sa trajectoire favorable.



Hier, le marché parisien avait réussi à aligner une seconde séance de hausse (+2,1%) dans des volumes étoffés, selon un scénario qui commence à ressembler au fameux 'rally de fin d'année'.



Cette hausse avait notamment permis à l'indice CAC 40 de déborder le seuil des 4900 points, à 4910 points.



D'après les analystes techniques, le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 4941 points du 5 décembre dernier, avant un retour dans la zone des 5000 points... à condition que Donald Trump ne publie pas un nouveau tweet ravageur d'ici là.



