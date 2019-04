CAC 40 : une note d'indécision en préouverture

16/04/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note indécise mardi dans le sillage du repli à la marge de Wall Street la veille et dans l'attente de nouveaux indicateurs économiques et résultats d'entreprise.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grignote 8,5 points à 5516 points, annonçant une ouverture sans grand changement.



Porté par l'inertie haussière du premier trimestre, le marché parisien avait inscrit hier un nouveau sommet annuel, à 5518 points.



Reste que le CAC 40 est demeuré littéralement figé entre 5502 et 5512 pendant une grande partie de l'après-midi et qu'il ne gagnait pas grand-chose à la clôture (+0,1%).



Certains stratèges estiment qu'une correction pourrait être en train de se préparer, notamment au vu du ralentissement actuel de l'économie et de la dégradation des perspectives de croissance des bénéfices.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs observeront de près, dans le courant de la matinée, l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs et des analystes allemands pour le mois d'avril.



'Après un début d'année difficile, nous avions observé une petite éclaircie en mars', rappelle ce matin Danske Bank.



D'après la banque danoise, l'indice d'évaluation des perspective pourrait encore progresser ce mois-ci, essentiellement du fait de l'amélioration de la conjoncture en Chine.



Aux Etats-Unis, les intervenants suivront avec attention les derniers chiffres de la production industrielle, qui constitueront une indication intéressante à une semaine de la publication de la croissance américaine pour le premier trimestre.



La saison des résultats continuant de battre son plein, les opérateurs surveilleront également les comptes trimestriels de Bank of America, Johnson & Johnson et UnitedHealth, tous prévus à la mi-journée.



