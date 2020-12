CAC 40 : une note de fermeté au lendemain de la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de fermeté jeudi matin au lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui a confirmé les espoirs d'un cycle d'assouplissement monétaire prolongé.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin décembre - s'octroie une progression de 19,5 points à 5566 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Comme prévu, la Fed a pris note hier soir de l'absence de pressions inflationnistes aux Etats-Unis et réitéré sa promesse d'en faire plus si l'économie américaine en éprouvait le besoin.



'En gros, cela signifie qu'il n'y aura pas de hausses de taux dans les années qui viennent et que ses rachats d'actifs se poursuivront pendant longtemps', résument ce matin les équipes de Danske Bank.



'La Fed estime que l'économie va connaître un certain nombre de difficultés au cours des prochains mois en raison de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions qui lui sont associées, mais les perspectives pourraient s'améliorer dans le courant du second semestre 2021, avec l'arrivée des campagnes de vaccination', poursuit la banque danoise.



Au cours de la conférence de presse ayant suivi la parution du communiqué, le président de l'institution, Jerome Powell, a réaffirmé la nécessité d'un soutien de l'activité par le biais d'un fort stimulus budgétaire fédéral.



Le patron de la Fed a également assuré que les marchés seraient avertis très en amont ('guidance') de tout changement de stratégie de la Fed, autrement dit que Wall Street ne serait plus jamais surprise par un changement d'inflexion de la politique monétaire.



Les marchés d'actions américains ont bien réagi à toutes ces annonces et signé une nouvelle pluie de records absolus pour célébrer le soutien constant de la banque centrale.



Autre élément favorable pour les marchés, les experts de la FDA américaine se penchent à partir d'aujourd'hui sur la demande de commercialisation du vaccin contre le Covid mis au point par Moderna.



'Cela signifie que le vaccin pourrait être approuvé par l'autorité de santé américaine dès samedi (...) et que les vaccinations pourraient démarrer dès le début de la semaine prochaine', souligne Dans Bank.



Les marchés prendront connaissance dans l'après-midi de toute une série d'indicateurs qui leur permettront de savoir comment l'économie américaine traverse cette période perturbée de résurgence de la pandémie.



Sont attendus, entre autres, les chiffres des inscriptions aux allocations chômagehebdomadaires, les mises en chantier ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie.



La journée sera également animée par la réunion de la Banque d'Angleterre: après la hausse des rachats d'actifs annoncée le mois dernier, un statu quo est cette fois attendu.



