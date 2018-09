CAC 40 : une note de lourdeur au lendemain de la Fed

27/09/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse jeudi matin, alors que Wall Street s'est alourdie hier en raison d'une posture moins accommodante de la part de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - cède ainsi 14,5 points à 5494,5 points, signe avant-coureur d'une note de lourdeur à l'ouverture.



Le Dow Jones s'est lentement retourné à la baisse mercredi après la publication du communiqué de la Fed, dont le biais monétaire est donc apparu moins 'accommodant'.



L'indice new-yorkais - qui gagnait encore 0,4% en début d'après-midi - a fini la séance en baisse de 0,4%, tandis que le Nasdaq pliait de 0,2%.



Les membres de la Réserve fédérale ont voté de façon unanime une troisième hausse de taux à 2%-2,25% et son président, Jerome Powell, a clairement indiqué qu'un nouveau tour de vis de 25 points de base était envisagé dès la mi-décembre.



'On se dirige probablement vers des relèvements de taux en décembre, en mars et en juin, ce qui porterait les 'Fed funds' autour de 3%, un niveau que la Fed considère comme son objectif à long terme en raison de son implication monétaire jugée neutre', indique un trader.



Même si Powell juge la conjoncture économique 'solide', il assure que la Fed n'a pas l'intention d'instaurer un 'biais' restrictif dans un avenir prévisible et s'est même dit prêt à faire une pause si les signaux économiques devenaient défavorables.



Le principal danger semble provenir de la guerre commerciale, à laquelle Jerome Powell fait plusieurs fois référence.



Suite à ces commentaires, l'euro se replie logiquement ce matin, cotant en-dessous de 1,1710 face au dollar.



D'un point de vue technique, le marché parisien a enfin réussi à soulever hier la résistance des 5500 points, mais ce signal directionnel encourageant survient un peu tard dans le cycle haussier puisque le CAC vient d'aligner 11 séances de hausse sur 14, d'après les analystes.



Selon les chartistes, son potentiel s'annonce par ailleurs limité par la résistance estivale des 5520 points.



