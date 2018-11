CAC 40 : une note de lourdeur avec le pétrole

14/11/2018 | 08:28

Après avoir échappé hier à une quatrième séance consécutive de repli, la Bourse de Paris devrait repartir à la baisse mercredi matin, plombée comme les autres places mondiales par le décrochage des prix du pétrole.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - cède 35,5 points à 5066 points, annonçant un début de séance prudent.



Hier, un miracle inespéré ou presque avait permis au marché parisien de rebondir de 0,8% à 5101 points.



D'après plusieurs sources, Bruxelles et Londres auraient en effet trouvé un accord sur la mise en oeuvre du Brexit suite à la résolution de l'une des grandes difficultés du dossier, à savoir la gestion de la frontière entre les deux Irlandes.



Le CAC s'est donc épargné une rupture des 5080 points, qui aurait pu précéder le test des 5050 points, même si l'indice n'est pas tiré d'affaire, toujours en tendance négative sous les 5200 points.



Wall Street a pour sa part terminé en léger repli hier, se désolidarisant des places européennes, avec un Dow Jones qui cédait 0,4% au terme des échanges.



New York a connu un véritable scénario boursier en 'portes de saloon' et les opérateurs ont assisté à un véritable effondrement du baril de pétrole, de 8% jusque vers 54,8 dollars.



Tout est parti d'un tweet de Donald Trump mettant la pression sur l'OPEP (et surtout l'Arabie Saoudite) pour que les pays producteurs maintiennent leurs quotas à un niveau qui excède largement la demande.



Les marchés estiment que Ryad fera profil bas lors de la réunion de Vienne et ira dans le sens souhaité par le président américain, ce qui pousse le baril à rester dans le rouge ce matin.



Cette tendance baissière pourrait se confirmer cet après-midi avec la parution des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



La statistique de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ne constituera pas le seul indicateur économique attendu aujourd'hui, loin s'en faut.



Les investisseurs surveilleront également, dans le courant de la matinée, la publication des estimations rapides de l'emploi et du PIB de 3ème trimestre de la zone euro.



En début d'après-midi seront publiés les deniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



