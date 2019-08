CAC 40 : une note de prudence attendue à l'ouverture

27/08/2019 | 08:28

La Bourse de Paris est attendue sans grand changement à l'ouverture mardi, les risques liés à la question des

barrières douanières poussant à la prudence.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - se replie de cinq points à 5343 points, annonçant un très léger recul en début de séance.



Après deux séances de repli, le marché parisien avait rebondi de près de 0,5% lundi, au-delà des 5350 points, soutenu par de vagues signes d'apaisement sur le front du commerce international.



La Bourse de New York a également terminé dans le vert lundi, portée par les déclarations rassurantes de Donald Trump concernant la bonne volonté affichée par la Chine dans les négociations douanières en cours.



Le Dow Jones a repris plus de 1% et le Nasdaq s'est adjugé 1,3%.



'La thématique de la guerre commerciale et les développements géopolitiques demeurent les principaux moteurs du marché', rappellent ce matin les équipes de Danske Bank.



La banque danoise s'attend toutefois à ce que les déclarations d'intention des deux camps s'estompent après les annonces tonitruantes des derniers jours.



'Il apparaît quand même contestable que les Etats-Unis et la Chine soient véritablement proches d'un accord, malgré ce qu'a pu dire Trump hier', tempère Danske Bank.



Graphiquement, le marché parisien a su amorcer une reprise sur le seuil des 5300 points et va désormais devoir tester une première zone de résistance charnière située vers 5380 points, selon Cholet Dupont.



'Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du rebond en direction des 5455 points,' affirme la banque parisienne.



Nicolas Chéron, le stratège de Binck.fr, prévoit, lui, une 'rentrée dans l'ordre' pour le marché parisien.



'Les opérateurs sont peu à peu de retour de vacances, les volumes augmentent, et nous avons constaté des achats à bon compte sur de nombreuses petites et moyennes capitalisations ce qui redonne un peu de baume au coeur aux investisseurs particuliers en quête d'opportunités', assure-t-il dans un point de marché diffusé hier soir.



