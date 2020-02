CAC 40 : une pause après les plus hauts de la veille

13/02/2020 | 08:44

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note indécise jeudi matin, marquant une pause au lendemain de nouveaux plus hauts inscrits sur fond du ralentissement apparent de l'épidémie de coronavirus.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - expiration fin février - cède 19,5 points à 6084,5 points, annonçant un début de séance relativement prudent.



En s'adjugeant plus de 0,8% hier, le marché parisien avait établi un record annuel de clôture à 6104,7 points, tout proche de son zénith de 2020 touché le 17 janvier à 6109,8 points.



Du fait de l'apaisement des craintes liées au coronavirus, le pétrole s'est redressé tandis que les rendements obligataires se retendaient: l'appétit pour le risque semble désormais regagner peu à peu tous les compartiments du marché.



Les nouvelles s'avèrent toutefois moins encourageantes ce matin.



La province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie du COVID-19, a fait état mercredi 14.840 nouveaux cas confirmés et 242 nouveaux décès, le pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie.



Les investisseurs semblent pourtant rassurés par les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, qui assuré hier devant le Sénat américain qu'il se montrait vigilant sur l'évolution de la situation.



'Le mot 'QE' avait jusqu'ici été évité, mais Jerome Powell l'a évoqué hier devant le congrès, au sujet des solutions à mettre en place en cas de ralentissement économique prononcé, et les marchés ont apprécié', souligne Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés pour Binck.fr.



La séance d'hier s'est ainsi traduite par de nouveaux records historiques pour le S&P 500, le Nasdaq 100, le Dow Jones et même pour l'indice allemand DAX, deux ans après son pic de début 2018.



La journée de jeudi sera animée par la publication des derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis, avec la parution des prix à la consommation pour le mois de janvier, attendus en hausse de 0,2%



Le programme s'annonce également très chargé en termes de publications de résultats, avec les performances annuelles ou trimestrielles d'Airbus, Pernord Ricard, Orange, Vivendi et Capgemini.



Les bons résultats des entreprises ont permis jusqu'à présent de limiter les pertes sur les marchés d'actions provoquées par les inquiétudes ayant trait à la flambée épidémique.



D'un point de vue technique, le fait que l'indice CAC 40 soit sorti de son trading range des 5985/6050 points a relancé la dynamique vers ses plus hauts à 6110 points, estiment les chartistes de Kiplink.



