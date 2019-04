CAC 40 : une pause après les records de la veille

04/04/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin, marquant une pause après les records annuels inscrits la veille sur fond d'optimisme sur la robustesse de l'économie.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - se replie de 11 points à 5451,5 points, annonçant un début de séance plutôt frileux.



En s'adjugeant plus de 0,8% à 5469 points hier, le marché parisien a aligné une troisième séance consécutive de progression, ce qui porte son avance annuelle à quelque 15,5%.



Rien ne semble arrêter non plus le rally haussier à Wall Street, où les grands indices ont battu records sur records annuels hier soir, avec notamment un S&P 500 dans le vert pour la quatrième séance consécutive.



'Il est devenu évident que les intervenants se montrent moins inquiets qu'auparavant au sujet de la croissance économique', commente un trader.



Certains stratèges estiment en effet que la bonne résistance de la consommation, conjuguée à l'attitude patiente des banques centrales, pourrait permettre une ré-accélération de la croissance au second semestre, tout au moins en Europe.



'Pour autant, on s'aperçoit que la réaction des marchés n'a pas été aussi favorable qu'elle avait pu l'être autrefois', note le trader, en référence à l'absence de gros volumes d'échange.



Il n'empêche, les opérateurs semblent prêter davantage attention aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises depuis le début de la semaine.



D'où un certain optimisme entourant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et l'issue des discussions entre Theresa May et Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste, afin d'élaborer un projet de 'soft Brexit' en commun.



Le calendrier économique s'annonce en revanche relativement allégé ce jeudi, seules les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis et les commandes à l'industrie figurant à l'agenda du jour.



