CAC 40 : une remontée prudente en attendant la Fed

17/12/2018 | 08:35

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi matin, dans un marché qui reste toutefois prudent avant la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux mercredi.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 16,5 points à 4862,5 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Le marché parisien avait mal terminé la semaine vendredi dernier, cédant près de 0,9% pour clôturer de justesse au-dessus de 4850 points ce qui lui permettait toutefois de sauvegarder un gain de l'ordre de 0,8% sur la semaine.



La remontée du milieu de l'après-midi a été franchement contrariée par l'alourdissement de Wall Street, qui s'est enfoncée tout au long de la séance.



En repli de 2%, le Dow Jones a fini au plus bas du jour, tandis que le Nasdaq décrochait de 2,3% et basculait sous le seuil psychologique des 7000 points.



Les doutes sur la croissance s'accumulent et les opérateurs n'osent même plus parier sur un discours accommodant de la Fed ce mercredi.



La Réserve fédérale devrait relever mercredi ses taux directeurs de 25 points de base pour les porter dans un intervalle compris entre 2,25% et 2,5%.



'Mais l'attention se portera surtout sur la voie que la Fed va déterminer en matière de politique monétaire', prévient-on chez Danske Bank.



Pour la banque danoise, les marchés continuent surtout d'être alourdis par les questions politiques, un avis partagé par bon nombre de professionnels à l'heure actuelle.



'Tant que les investisseurs se concentrent sur les sujets d'inquiétude, les marchés financiers auront du mal à rebondir', soulignent les équipes de Cholet Dupont AM.



Les derniers développements concernant le Brexit et les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine devraient encore monopoliser les débats.



Dans cet état d'esprit, les analystes techniques recommandent de surveiller en particulier le support des 4850 points, mettant en garde contre une éventuelle accélération de 'rupture' sous ce niveau d'inversion 'majeur'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.