CAC 40 : une résilience qui tend à se confirmer

11/05/2020 | 08:40

Après les solides gains engrangés la semaine dernière, la Bourse de Paris devrait débuter en légère progression lundi, première séance d'une semaine qui s'annonce moins chargée en indicateurs macroéconomiques.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 avance de 13,5 points à 4555 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Comme au cours des dernières semaines, la perspective d'une réouverture graduelle des économie européennes semble désormais l'emporter aux yeux des investisseurs, qui restent toutefois très attentifs à l'évolution de la situation sanitaire.



'Après six à huit semaines d'un confinement qui a touché près de la moitié de la planète, les signes d'amélioration dans la lutte contre l'épidémie se font de plus en plus nombreux', relèvent toutefois les analystes de Cholet Dupont.



Pour la banque privée parisienne, la reprise économique devrait intervenir à 'relativement brève échéance' et 2021 devrait se traduire par un rebond 'sensible' de l'activité.



Dans ces conditions, le gestionnaire de portefeuille estime que le potentiel de hausse pour la fin d'année dépasse 10% à 20%, selon les indices.



'Nous conseillons donc de profiter des pointes de volatilité et des retours en arrière des indices ou des valeurs, pour compléter les investissements en actions dans une optique à moyen terme', explique Cholet Dupont.



La semaine écoulée s'était bien terminée bien à Paris, avec un gain de 1,1% à l'issue de la séance de vendredi qui avait vu 95% des échanges s'échelonner entre 4530 et 4550 points.



L'optimisme du marché a été renforcé par la publication d'un rapport sur l'emploi américain 'moins pire que prévu'.



A Wall Street, l'indice composite du Nasdaq affiche désormais un gain de 1,6% sur l'année en cours, essentiellement grâce à la vigueur des 'GAFAM' et de quelques autres poids lourds de la haute technologie tels Tesla, Netflix ou Nvidia.



En s'adjugeant 3,5% la semaine dernière, le marché parisien est, lui, revenu à ses niveaux des 30 avril (4570 points) ou 26 mars derniers (4540 points).



Si le CAC fait désormais preuve d'une indéniable résistance, l'indice semble également monter dans le vide, avec des volumes d'échanges qui n'ont cessé de diminuer la semaine passée.



Techniquement, l'indice conserve malgré tout une fragile tendance haussière d'après les chartistes, avec des premiers objectifs de court terme situés à 4590/4625 points, voire 4555 points dans le cas d'une poursuite du mouvement haussier.



Peu chargé en statistiques, l'agenda boursier sera dominé cette semaine par la publication, en fin de semaine, des ventes de détail aux Etats-Unis et des chiffres de la production industrielle en Chine.



