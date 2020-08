CAC 40 : une séance qui s'annonce de nouveau très calme

18/08/2020 | 08:42

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse une séance qui s'annonce de nouveau très calme en cette période de creux estival, le marché restant sans direction claire en l'absence d'indicateurs économiques.



Vers 8h15, le contrat à terme - livraison août - sur l'indice CAC 40 rétrocède 10,5 points à 4959,5 points, laissant préfigurer un début de journée prudent.



Les investisseurs craignent que la récente reprise de la circulation du coronavirus en Europe ne finisse par entraver les perspectives de reprise de l'économie.



'Le nombre de contaminations au niveau mondial dépasse désormais les 21,8 millions et de plus en plus de pays tournés vers le tourisme comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce sont contraints de restreindre ou de fermer leurs discothèques', rappelle Danske Bank.



'Le nombre des nouvelles contaminations continue également de grimper en Corée du Sud et à Hong Kong', s'inquiète la banque danoise.



Danske Bank dit redouter que la situation devienne 'hors de contrôle' si ces foyers de propagation de l'épidémie ne sont pas rapidement éteints.



'Tant que le vaccin n'existe pas, les gouvernements ne doivent pas relâcher la garde', estime l'établissement scandinave.



Danske Bank fait toutefois remarquer que les primes de risques des marchés d'actions demeurent légèrement inférieures à leur moyenne des 10 dernières années, laissant penser que les actions ne sont 'pas trop chères' à leurs niveaux actuels.



A Paris, d'un point de vue technique, le passage du CAC 40 au-dessus de la résistance intermédiaire des 4900 points devrait permettre à l'indice de réintégrer de nouveau son canal haussier, affirment les analystes.



Les équipes de Kiplink Finance évoquent ainsi une séquence haussière ayant pour proche objectif la zone de résistance majeure des 5005/5025 points.



Sur le front macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des mises en chantier et des permis de construire.



Une statistique importante, car la résistance du marché américain de l'immobilier durant la crise sanitaire a indéniablement rassuré des investisseurs qui gardent en mémoire les effets dévastateurs de la crise des 'subprimes'.



