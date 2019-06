CAC 40 : une séquence de stagnation qui tend à se prolonger

28/06/2019 | 08:32

Totalement amorphe depuis le début de la semaine, la Bourse de Paris ne devrait pas rompre avec sa séquence de stagnation vendredi matin, dans l'attente des premiers échos en provenance du sommet du G20, qui s'est ouvert dans la nuit à Osaka.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - cède cinq points à 5483,5 points, annonçant une entame de séance relativement prudente.



Les chefs d'Etat et de gouvernement des 20 plus grandes puissances mondiales ont commencé à affluer dans la ville portuaire japonaise pour deux jours de débats.



L'humeur des investisseurs semble plutôt positive alors que Donald Trump apparaît disposé à adopter une approche plus diplomatique concernant les grandes questions du moment.



Rompant avec sa rhétorique belliciste des derniers jours, le président américain a notamment estimé qu'il n'y avait 'aucune urgence' à régler le dossier iranien.



De nombreux intervenants anticipent des annonces encourageantes à l'issue du sommet, notamment dans la foulée de la rencontre prévue demain entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.



'La probabilité d'un cessez-le-feu sur les relations commerciales s'est accrue depuis que Trump s'est rapproché de son homologue chinois la semaine passée, mais sa menace d'augmenter les droits de douane en cas d'échec des pourparlers reste malgré tout bien réelle', déplorent ce matin les équipes de Danske Bank.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs suivront avec attention les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui paraîtront en milieu de matinée.



Aux Etats-Unis, c'est l'indice 'core PCE' - un outil de mesure de l'inflation privilégié par la Fed - qui sera publié en début d'après-midi en même temps que les chiffres des dépenses et des revenus des ménages.



Ces données permettront d'en savoir plus sur l'attitude à attendre de la part des grandes banques centrales pour les semaines qui viennent.



Certes, le marché parisien sort de quatre séances consécutives de consolidation, mais son repli représente à peine 0,6% par rapport à vendredi dernier.



Si certains chartistes évoquent un retour sur le premier support intermédiaire des 5480 points, seul un reflux en direction des 5455 points impliquerait une surveillance accrue, estiment ainsi les analystes de Kiplink.



