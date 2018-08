CAC 40 : une tendance haussière à entretenir

01/08/2018 | 08:31

La Bourse de Paris va tenter de maintenir sa dynamique favorable mercredi en attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévue dans la soirée.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule d'à peine deux points à 5508 points, signe d'un début de séance sans grand changement.



La Fed achève aujourd'hui une réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle l'institution devrait décider un statu quo sur les taux très largement anticipé.



Les investisseurs espèrent que la banque centrale saura se montrer conciliante, une condition indispensable pour que les marchés d'actions puissent garder leur trajectoire haussière.



En juillet, les actions françaises ont en effet engrangé quelque 4,5%, soit l'un de leurs meilleurs mois de juillet depuis 2010.



Après les 6,8% gagnés en avril, ce mois de juillet s'impose également comme le second meilleur de l'année pour le marché boursier français.



Les investisseurs attendent par ailleurs les chiffres définitifs de l'activité manufacturière en Europe (PMI) et aux Etats-Unis (ISM).



'Pour ce qui concerne les PMI, ils ne devraient pas beaucoup différer des versions 'flash' qui avaient été présentées la semaine dernière', indique un opérateur.



Les intervenants prendront aussi connaissance dans l'après-midi de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, ainsi que des stocks de pétrole aux Etats-Unis cet après-midi.



Hier soir, les résultats trimestriels d'Apple se sont avérés largement conformes aux attentes.



Les ventes ressortent globalement en ligne avec le consensus: 53,3 milliards de dollars contre 52,3 milliards attendus, sur la base de commandes d'iPhones de 41,3 millions d'exemplaires contre 41,8 estimé.



Le bénéfice par titre s'établit lui à 2,34 dollar, contre un consensus de 2,18 dollar, ce qui soutient une progression de 4% du titre en transactions électroniques.



Si 75% des sociétés américaines ont désormais publié leurs résultats, d'autres publications sont attendues aujourd'hui, dont celles de Ferrari et Tesla.



Graphiquement, le maintien de l'indice CAC 40 au-dessus du support des 5485 points apporte pour l'instant une garantie au maintien d'une tendance haussière, estiment les analystes de Kiplink.



