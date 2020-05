CAC 40 : une tendance indécise en attendant le chômage US

07/05/2020 | 08:40

La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée jeudi dans l'attente de la publication des derniers chiffres du chômage aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 13,5 points à 4438,5 points, annonçant un très léger rebond après le recul de a veille (-1,1%).



Peu actif depuis quelques séances, le marché parisien devrait rester relativement creux ce matin en attendant la publication des chiffres des inscriptions hebdomadaires américaines au chômage, à 14h30.



Les statistiques du marché du travail sont au centre de l'attention depuis le début de la crise et les investisseurs s'attendent à ce que les destructions d'emplois poursuivent leur rythme historique du mois d'avril.



Depuis la fin mars, le nombre total de nouvelles inscriptions hebdomadaires s'est élevé à plus de 30 millions, ce qui fait que le chômage touche désormais près d'un quart de la population active aux Etats-Unis.



Demain, ce sera au tour du rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, toujours susceptible d'influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale, de paraître.



En Europe, peu d'annonces sont attendues aujourd'hui du côté de la Banque d'Angleterre, qui a déjà abaissé ses taux et déployé une longue liste d'instruments d'assouplissement du crédit en conjonction avec les mesures de relance budgétaire mises en place par le Trésor.



La BoE devrait toutefois réaffirmer son intention de poursuivre cette dynamique d'assouplissement visant à atténuer les suppressions d'emplois et le resserrement des conditions de crédit.



Car, en plus de scruter l'état du marché du travail, les investisseurs sont invités à évaluer de près le niveau de tension financière sur les marchés.



'De façon plus générale, les investisseurs doivent surveiller les craquements éventuels qui pourraient affecter le système financier, ainsi que l'économie', conseille le BlackRock Investment Institute.



'L'activité économique étant à ce stade quasiment nulle, la capacité à évaluer la durée de cette paralysie prime sur celle d'apprécier l'intensité du choc initial', assure le gestionnaire d'actifs new-yorkais.



