CAC 40 : une tentative de rebond malgré les incertitudes

16/11/2018 | 08:34

La Bourse de Paris devrait tenter un énième rebond vendredi matin, dans un climat toujours obscurci par les incertitudes politiques liées au Brexit.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - gagne 24 points à 5058 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Pour mémoire, les contrats à terme sur le marché parisien affichaient également des gains en préouverture ces deux derniers jours, mais la tendance s'était vite révélée négative en cours de matinée.



Les investisseurs semblent se préparer au scénario d'une sortie 'dure' ('hard Brexit') du Royaume-Uni de l'Union Européenne après la vague d'oppositions manifestées ces derniers jours au projet d'accord trouvé par Theresa May et Bruxelles.



'Tous les regards se portent vers les développements du Brexit et le sort qui sera réservé à la Première Ministre Theresa May', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Le dossier a pris un tour pour le moins compliqué hier avec des Conservateurs adoptant un ton belliqueux au moment de l'annonce des démissions de plusieurs ministres du gouvernement May, dont le ministre chargé du Brexit, Dominic Raab', explique la banque danoise.



'Ce matin, le Daily Telegraph rapporte que le Parti unioniste nord-irlandais prévoit de retirer son soutien au gouvernement si Theresa May ne démissionne pas', ajoute Danske Bank.



'La pression ne se relâche pas', ajoute la banque nordique.



Pour le reste, l'agenda économique s'annonce désert ou presque ce vendredi, les seules publications figurant au calendrier étant la production industrielle aux Etats-Unis et les prix à la consommation dans la zone euro.



Reste que la configuration technique demeure particulièrement fébrile, préviennent les spécialistes.



'A court terme, une nouvelle accélération sous le support majeur des 5050 points permettrait l'ouverture d'un test des 4975 et 4950 points, soit un net déséquilibre supplémentaire', indiquent les chartistes de Kiplink.



